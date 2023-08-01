Авторы Dead by Daylight показали ксеноморфа в тизере кроссовера с "Чужими"

Создатели мультиплеерного хоррора Dead by Daylight опубликовали тизер-трейлер кроссовера с франшизой "Чужой". Боольше подробностей обещают раскрыть 8 августа — возможно игрокам предстоит играть в прятки с ксеноморфом на борту легендарного корабля "Ностромо" из самой первой части фильма.
Dead by Daylight - это многопользовательская игра в жанре экшн/хоррор, в которой один игрок играет роль жестокого Убийцы, а остальные четверо - выживших. Ваша цель как убийцы - принести в жертву как можно больше выживших. Ваша цель как выживших - совместными усилиями уклониться, спастись и, самое главное, остаться в живых.
и что ксеноморф будет таскать на крючки? как же тупо
А то что Демогоргон сурвов на крюки таскает вас не смущает. Как всегда
ладно ксеноморф, вот если добавят рипли без огнемёта, будет грустно
Ксеноморф это конечно прикольно но концепция как то ломается .
Мне кажется хищник был бы лучше. Вот почему они никогда не добавляли сразу 2 киллера. Сразу 2 сурва делали, делали сурва без киллера, делали киллера без сурвов, а сразу 2 киллера никогда не добавляли. Можно было закинуть сразу Чужого с Хищником, даже без сурва и было бы классно.