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Dead by Daylight 14.06.2016
7.6 731 оценка

Авторы Dead by Daylight показали ксеноморфа в тизере кроссовера с "Чужими"

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butcher69
Новости

Создатели мультиплеерного хоррора Dead by Daylight опубликовали тизер-трейлер кроссовера с франшизой "Чужой". Боольше подробностей обещают раскрыть 8 августа — возможно игрокам предстоит играть в прятки с ксеноморфом на борту легендарного корабля "Ностромо" из самой первой части фильма.

Dead by Daylight - это многопользовательская игра в жанре экшн/хоррор, в которой один игрок играет роль жестокого Убийцы, а остальные четверо - выживших. Ваша цель как убийцы - принести в жертву как можно больше выживших. Ваша цель как выживших - совместными усилиями уклониться, спастись и, самое главное, остаться в живых.

-3
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
-zotik-

и что ксеноморф будет таскать на крючки? как же тупо

2
Hitrus6

А то что Демогоргон сурвов на крюки таскает вас не смущает. Как всегда

0
Niko71790

ладно ксеноморф, вот если добавят рипли без огнемёта, будет грустно

2
Mad_cloud

Ксеноморф это конечно прикольно но концепция как то ломается .

1
DEVIL_MC

Мне кажется хищник был бы лучше. Вот почему они никогда не добавляли сразу 2 киллера. Сразу 2 сурва делали, делали сурва без киллера, делали киллера без сурвов, а сразу 2 киллера никогда не добавляли. Можно было закинуть сразу Чужого с Хищником, даже без сурва и было бы классно.

-1