Авторы Dead by Daylight представят новые DLC-наборы и Gold Edition

Dead by Daylight наконец-то дает игрокам весомый повод приобрести контент, который они могли пропустить. С 8 января 2024 года в игре появится Gold Edition, а также три новых DLC-набора. Это заменит старую систему, но у вас еще есть время купить отдельные главы.

Согласно твиту и сообщению в блоге, "Золотое издание" - это окончательная коллекция для поклонников Dead by Daylight. По словам издателя, объединив все три новых DLC-набора вместе, они могут предложить оригинальный контент по значительно сниженной цене. Хотя цена "Золотого" издания пока неизвестна, мы знаем, что покупка всех трех DLC-наборов обойдется в 60 долларов.

Хотя отдельные DLC к Dead by Daylight больше не будут доступны в магазинах первых партий после 8 января, вы все еще можете найти этот контент. Все убийцы, выжившие и косметика из этих глав по-прежнему будут доступны во внутриигровом магазине. Это значит, что сами главы будут в новых упаковках.

Внутриигровой магазин остается ценным ресурсом для тех, кто хочет выбрать конкретный контент. В течение декабря Dead by Daylight проводит распродажи на отдельные главы. Это позволит игрокам приобрести желаемый контент по сниженной цене до вступления в силу новой системы.

Так что если вы терпеливо ждали, когда сможете купить старые главы, то сейчас у вас есть такая возможность. Новые DLC-наборы вступят в силу после 8 января, так что время быть разборчивым пришло. Behavior Interactive выпустила FAQ об изменениях, если у вас остались вопросы по этому поводу.