Behavior Interactive не видит смысла в создании Dead By Daylight 2, ведь "так много историй нужно рассказать" в DbD1 ©

Тем, кто ждет Dead by Daylight 2, придется подождать некоторое время, поскольку похоже, что Behavior Interactive не планирует выпускать продолжение Dead by Daylight в ближайшее время. Об этом рассказали сами разработчики. В интервью MP1st, посвященном кроссоверу «Чужим», Матье Коте, глава партнерства Behavior Interactive, заявил, что на данный момент они не видят «никаких причин» для Dead by Daylight 2.

Мы хотим сосредоточиться на нашей основной игре и продолжать расширяться. Dead by Daylight никуда не денется, нам еще предстоит рассказать так много историй, поэтому у нас нет причин начинать новую.