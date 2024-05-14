Behavior поделилась новой информацией о кроссовере Dead by Daylight с D&D и Castlevania; скоро появится режим 2 на 8

Dead by Daylight исполняется восемь лет, и разработчикам из Монреаля Behavior Interactive определенно было о чем объявить во время своей большой юбилейной трансляции. О новом обновлении Dungeons & Dragons было предоставлено много новых подробностей, хотя мы также узнали, что глава Castlevania выйдет позже в этом году. Игроки также могут рассчитывать на введение режима с двумя убийцами вместо обычного.

Новым убийцей Dead by Daylight: Dungeons & Dragons стал король-лич Векна, обладающий следующими уникальными способностями:

Полет на короткое время дает ему скорость полета, позволяя ему преодолевать препятствия на своем пути.

«Полет проклятых» вызывает летающих призрачных существ, которые могут преодолевать препятствия и причинять вред всем, на кого попадают.

«Магическая рука» создает ужасную призрачную руку, которая может выполнять такие задачи, как удержание и блокирование использования поддонов.

«Рассеивающая сфера» создает движущуюся сферу по площади, которая обнаруживает выживших и отключает их магические предметы.

Между тем, новыми выжившими являются пара бардов, Эстри Язар и Баэрмар Ураз (у вас будут одинаковые перки и способности, независимо от того, кого вы выберете).

Зеркальная иллюзия создает статическую копию Выжившего перед тотемом, сундуком, генератором или воротами выхода на ограниченное время.

Бардское вдохновение вдохновляет других яркими выступлениями. Бросьте d20, и другие выжившие получат усиление проверки навыков в зависимости от результата броска.

Бесшумное зрение позволяет на короткое время увидеть ауры всех находящихся рядом генераторов, тотемов и сундуков.

Новая карта подземелья «Забытые руины» с сундуками с сокровищами, которые нужно бросить 20-гранный кубик, чтобы открыть, также станет частью главы D&D.

Переходя к режиму 2 на 8, Behavior обещает, что он будет происходить на более крупных картах, замена перков новой системой классов и новая механика клетки вместо крючков. Behavior обещает рассказать больше об этом режиме в июле.

Наконец, вот первый взгляд на главу Dead by Daylight Castlevania. Судя по всему, больше будет раскрыто 6 августа.