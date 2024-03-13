Dead by Daylight получила нового убийцу, выжившего и карту в главе All Things Wicked

Разработчики Behaviour Interactive объявили, что многопользовательская хоррор-игра Dead by Daylight начинает свою новую главу, получившую название All Things Wicked. В новой главе появился новый Убийца - Неизвестный, а также новый Выживший - Сейбл Уорд и новая карта — площадь Гринвилля.

Неизвестный - Убийца, ориентированный на нападение, с такими способностями, как ускорение, когда он преследует Выживших, преодолевая препятствия. Кроме того, у него есть способность "Непредвиденное", а также способность "Развязка", которые дезориентируют Выживших и мешают им спастись.

Выжившая, Сейбл Уорд, оснащена перками "Сила в тенях" и "Злой", а также книгой "Призывы", которая дает ей больше знаний о сверхъестественных сущностях, чем большинству обычных людей.

Помимо двух новых персонажей, в Dead by Daylight также есть эксклюзивные косметические предметы для Неизвестного и Сейбл Уорд. All Things Wicked доступна для всех версий игры, включая PC и консоли.