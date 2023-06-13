Dead by Daylight ударяется в научную фантастику с новой главой END TRANSMISSION ©

Новая глава Dead by Daylight, END TRANSMISSION, представляет собой научно-фантастический хоррор в известной игре ужасов. С новой картой, исследующей таинственную и ужасающую планету с остатками древней цивилизации, END TRANSMISSION переносит игроков в уникальный биом с угрожающей флорой и атмосферой, не похожими ни на что на Земле. Новейший Убийца, шагнувший в Туман, Сингулярность, представляет собой чудовищное слияние реструктурированной органической материи и частей машин, стремящихся ассимилировать всю органическую жизнь и стать идеальной формой жизни. В последней главе также представлен новый выживший Габриэль Сома, талантливый техник с острым чутьем и решимостью, которая помогла ему пережить Сингулярность и избежать ужасной участи.

Игрокам предлагается открыть для себя совершенно новую потустороннюю планету. Новая карта, Toba Landing, состоит из трех примечательных областей. В первой представлены здания, оставшиеся от жадной корпорации по имени Хаксли, целью которой было исследовать и эксплуатировать новые миры. Во-вторых, зловещие джунгли и в-третьих, какие-то остатки древней цивилизации. Навигация по этому неизвестному миру окажется такой же сложной задачей, как уклонение от Убийцы.

END TRANSMISSION доступна сегодня в Steam, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store, Windows Store и Nintendo Switch.