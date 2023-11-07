Глава "Очень странные дела" возвращается в Dead by Daylight

Behaviour Interactive сообщила, что «Очень странные дела», получивший признание критиков оригинальный сериал Netflix, возвращается в Dead by Daylight. В честь Дня «Очень странных дел» игроки могут еще раз исследовать «Перевернутую сторону» и получить полный опыт «Очень странных дел».

Возвращение главы «Очень странные дела» в Dead by Daylight означает, что Демогоргон вернулся в Туман в роли убийцы, а Нэнси Уиллер и Стив Харрингтон вернулись в роли выживших, спустившихся из города Хокинс на Среднем Западе.

«Мы очень рады возобновить сотрудничество с Netflix, вернуть главу «Очень странные дела», в том числе карту подземного комплекса из Национальной лаборатории Хокинса, а также культовый дуэт выживших, состоящий из Нэнси Уиллер, крутой амбициозной журналистки, и Стива Харрингтона, бывшего школьного спортсмена, умеющего находить неприятности. Мы надеемся, что игроки, которым не удалось испытать «Очень странные дела», сегодня в полной мере воспользуются этим игровым опытом», — сказал Матье Коте, руководитель отдела партнерства Behavior Interactive.

Идеальный охотник, Демогоргон, в свою очередь, является жестоким свидетельством ужасов, скрывающихся в Перевернутом мире, и подходящим выбором для Сущности. Способный пересекать карту через ряд порталов, он с яростной силой преследует добычу, добивая ее стремительным ударом.

Карта подземного комплекса вернет игроков в мрачный комплекс с межпространственным разломом, который выпустил десятки существ, прежде чем был запечатан.

Глава «Очень странные дела» уже доступна для покупки на всех поддерживаемых Dead by Daylight платформах.