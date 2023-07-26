Легендарный Николас Кейдж стал новым выжившим в Dead by Daylight

Асимметричный многопользовательский хоррор Dead by Daylight продолжает радовать регулярными контентными обновлениями. После довольно продолжительного затишья в игре, разработчики из студии Behaviour Interactive выпустили действительно масштабный патч. В хорроре переработали перки, изменили маньяка и карту, ну а самое главное, наконец-то добавили легендарного Николаса Кейджа.
Известный голливудский актер появится в Dead by Daylight, как один из выживших. Во время побега от маньяка Николас Кейдж может использовать свою уникальную способность "Драматургия", которая позволяет ему бежать быстрее остальных и получить полезные эффекты. Кроме этого, этот персонаж сможет легко обмануть даже смерть, если просто притворится мертвым.
Вместе с новым персонажем в игре были обновлены большинство действующих перков. Также разработчики изменили оригинальную структуру карт Разрушенный коровник и Прогорклая скотобойня, чтобы сделать игровой процесс на них честным для всех участников матча.
Dead by Daylight доступна для игры на ПК и всех актуальных консолях.
кормить игарьков просроченными пенсионерами...
Ему там самое место