Легендарный Николас Кейдж стал новым выжившим в Dead by Daylight ©

Асимметричный многопользовательский хоррор Dead by Daylight продолжает радовать регулярными контентными обновлениями. После довольно продолжительного затишья в игре, разработчики из студии Behaviour Interactive выпустили действительно масштабный патч. В хорроре переработали перки, изменили маньяка и карту, ну а самое главное, наконец-то добавили легендарного Николаса Кейджа.

Известный голливудский актер появится в Dead by Daylight, как один из выживших. Во время побега от маньяка Николас Кейдж может использовать свою уникальную способность "Драматургия", которая позволяет ему бежать быстрее остальных и получить полезные эффекты. Кроме этого, этот персонаж сможет легко обмануть даже смерть, если просто притворится мертвым.

Вместе с новым персонажем в игре были обновлены большинство действующих перков. Также разработчики изменили оригинальную структуру карт Разрушенный коровник и Прогорклая скотобойня, чтобы сделать игровой процесс на них честным для всех участников матча.

Dead by Daylight доступна для игры на ПК и всех актуальных консолях.