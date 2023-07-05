Николас Кейдж стал доступен в тестовой сборке Dead by Daylight ©

С сегодняшнего дня поклонники игры Dead by Daylight могут сыграть за культового актера Николаса Кейджа. Кейдж доступен в публичной тестовой сборке (только для Steam), а полную версию Николаса Кейджа можно будет приобрести с 25 июля на всех платформах.

Кейдж - Выживший и играет самого себя, а актерский набор движений призван отразить это. Посмотрите новый трейлер ниже.

По сюжету игры, Кейдж был вызван Сущностью во время съемок "роли всей жизни" на съемочной площадке и теперь должен выжить в борьбе с множеством убийц, которые "смертоноснее даже самого язвительного кинокритика".

У Кейджа будет три новых перка: Драматургия, в которой игроки "позволят своим инстинктам взять верх" с помощью спешки и случайных эффектов; Партнер по сцене, чтобы Кейдж мог смотреть на убийц, чтобы получить "более глубокое понимание их процесса" (увидеть ауру убийцы); и Сюжетный поворот, чтобы "глубже вжиться в образ" и инсценировать свою смерть.

"Сказать, что мы очень рады тому, что Николас Кейдж впервые присоединился к игровому миру с игрой Dead by Daylight, значит не сказать ничего", - сказал Матье Котэ, глава отдела партнерских отношений Behaviour Interactive.

Мистер Кейдж записал все свои голосовые реплики и участвовал в каждом этапе работы над фильмом; его преданность своему ремеслу и профессионализм не имеют себе равных. Мы чувствуем себя очень привилегированными благодаря ему, а нашим игрокам: вас ждет удовольствие!.