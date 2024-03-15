Нового убийцу-уродца в юбке из Dead by Daylight, озвучил трансгендерный актер

Накануне произешел забавный случай: разработчики Behaviour Interactive, в своем кооперативном хорроре Dead by Daylight, представили нового убийцу, который выглядит как уродец в юбке. Однако примечатальным стал тот факт, что убийцу озвучил актер трансгендер Zoey Alexandria.
Cамым интересным фактом оказалось, что актер озвучки не знал кого конкретно он озвучивает, и остался весьма недоволен таким образом персонажа. Однако позже заявил:
Behavior — хорошая компания, и она была только добра и поддерживала меня в этом тяжелом процессе массового преследования за моё участие в персонаже.
Комментариев по этому поводу от разработчиков пока что не последовало, однако некоторая часть игроков уже успела выразить свое недовольство данной ситуацией. При этом большую часть игроков данный факт весьма забавляет.
Когда разработчик выдал базу 👍
Хахаха! Вы только неграм не говорите что они озвучивали персонажей во всяких Планетах Обезьян:)))
А вообще верное направление. Кто лучше подходит для подачи искалеченного противоестественного существа, как ни искалеченное противоестественное существо? Пусть радуется что его позвали озвучивать девушку(эта штука, вроде, в юбке), а значит подыграли его шизе про то что он типа тёлка.
Смотреть надо на что подписываешься. Глаза вроде не отрезали.
Вечно ущемлённые опять недовольны
мерзость озвучивает мерзость, как они отвественно подошли к выбору то.
Так судя по заголовку, трансгендер озвучил убийцу этого уродца :)
Еще как забавляет, бггг.
Что ?
Ну собственно такого персонажа только таким актëром и озвучивать))