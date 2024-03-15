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Dead by Daylight 14.06.2016
Экшен, Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
7.6 850 оценок

Нового убийцу-уродца в юбке из Dead by Daylight, озвучил трансгендерный актер

Talendor3
Новости

Накануне произешел забавный случай: разработчики Behaviour Interactive, в своем кооперативном хорроре Dead by Daylight, представили нового убийцу, который выглядит как уродец в юбке. Однако примечатальным стал тот факт, что убийцу озвучил актер трансгендер Zoey Alexandria.

Cамым интересным фактом оказалось, что актер озвучки не знал кого конкретно он озвучивает, и остался весьма недоволен таким образом персонажа. Однако позже заявил:

Behavior — хорошая компания, и она была только добра и поддерживала меня в этом тяжелом процессе массового преследования за моё участие в персонаже.

Комментариев по этому поводу от разработчиков пока что не последовало, однако некоторая часть игроков уже успела выразить свое недовольство данной ситуацией. При этом большую часть игроков данный факт весьма забавляет.

4
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Pimba

Когда разработчик выдал базу 👍

9
darkMarshall
7
Аристов--Черный

Хахаха! Вы только неграм не говорите что они озвучивали персонажей во всяких Планетах Обезьян:)))

А вообще верное направление. Кто лучше подходит для подачи искалеченного противоестественного существа, как ни искалеченное противоестественное существо? Пусть радуется что его позвали озвучивать девушку(эта штука, вроде, в юбке), а значит подыграли его шизе про то что он типа тёлка.

Смотреть надо на что подписываешься. Глаза вроде не отрезали.

6
bysaturn

Вечно ущемлённые опять недовольны

4
Oscilograf

мерзость озвучивает мерзость, как они отвественно подошли к выбору то.

1
Bazil Von-Raybow

Так судя по заголовку, трансгендер озвучил убийцу этого уродца :)

1
saiditsme

Еще как забавляет, бггг.

1
Nodas
Комментариев по этому поводу от разработчиков пока что последовало,

Что ?

1
Jarvis666

Ну собственно такого персонажа только таким актëром и озвучивать))

0