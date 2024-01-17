Представлен обзорный геймплейный трейлер кроссовера Alan Wake х Dead by Daylight

Разработчик Behavior Interactive недавно объявил, что добавит Алана Уэйка в качестве «игрового выжившего» из серии игр Alan Wake от Remedy Entertainment в Dead by Daylight. Сегодня компания выпустила новый трейлер, подробнее рассказывающий об особенностях игрового процесса за писателя. Алан Уэйк получит специальные перки: «Чемпион Света», «Благословение: Освещение» и «Крайний срок». Он будет воссоздан актером Илккой Вилли и озвучен Мэтью Порреттой.
Алан Уэйк появится в Dead by Daylight 30 января.
он там тоже танцы отжигать будет?