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Dead by Daylight 14.06.2016
Экшен, Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
7.7 823 оценки

Представлен обзорный геймплейный трейлер кроссовера Alan Wake х Dead by Daylight

monk70
Новости

Разработчик Behavior Interactive недавно объявил, что добавит Алана Уэйка в качестве «игрового выжившего» из серии игр Alan Wake от Remedy Entertainment в Dead by Daylight. Сегодня компания выпустила новый трейлер, подробнее рассказывающий об особенностях игрового процесса за писателя. Алан Уэйк получит специальные перки: «Чемпион Света», «Благословение: Освещение» и «Крайний срок». Он будет воссоздан актером Илккой Вилли и озвучен Мэтью Порреттой.

Алан Уэйк появится в Dead by Daylight 30 января.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
legolaz318

он там тоже танцы отжигать будет?

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