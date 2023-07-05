Разработчики представили крупное обновление для Dead by Daylight

Студия Behaviour Interactive представила крупное обновление для кооперативного хоррора Dead by Daylight. В летнем патче разработчики добавили новые функции и возможности, а также скорректировали баланс.

Теперь любого выжившего, который покинет матч, заменит ИИ-бот. Разработчики отметили, что приложили немало усилий над улучшением искусственного интеллекта в игре. А игроки, досрочно вышедшие из матча, также получат штраф за отсоединение;

В Dead by Daylight появится отчет о жалобах. Теперь пользователь, отправивший жалобу, получит уведомление об успешном репорте;

Удалена возможность хватать выживших, снимающих игроков с крюка. При этом убийца всё равно сможет нанести по спасителю два удара;

Переработана карта «Ферма Колдвинд»;

Внесены изменения в баланс убийц и их навыков.

Ознакомиться с полным списком изменений в обновлении для Dead by Daylight можно в официальном блоге игры в Steam.