Следующая глава Dead by Daylight с новым убийцей и выжившей уже доступна на тестовом сервере

Личность следующего убийцы из Dead by Daylight теперь известна, но также не известна: это The Unknown, "зло настолько отвратительное, что расследование его почти сразу же влечет за собой смерть".



Непостижимый новый убийца появится в Dead by Daylight 12 марта в All Things Wicked, следующей главе, но с ним можно познакомиться в тестовом билде в Steam уже сейчас, до понедельника.

Неизвестный использует "смертельный токсин", способный вызывать галлюцинации, с которыми он может поменяться местами.



Также в All Things Wicked появится новый выживший, Сейбл Уорд, и новая карта, Greenville Square. На карте есть кинотеатр и его зал игровых автоматов.

Тестовый билд также включает в себя ряд балансных изменений для существующих убийц и исправления ошибок.

Тестирование доступно только в Steam, но All Things Wicked выйдет на всех платформах 12 марта.