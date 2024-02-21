на главную
об игре
Dead by Daylight 14.06.2016
Экшен, Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
7.7 841 оценка

Следующая глава Dead by Daylight с новым убийцей и выжившей уже доступна на тестовом сервере

Procy_on
Новости

Личность следующего убийцы из Dead by Daylight теперь известна, но также не известна: это The Unknown, "зло настолько отвратительное, что расследование его почти сразу же влечет за собой смерть".

Непостижимый новый убийца появится в Dead by Daylight 12 марта в All Things Wicked, следующей главе, но с ним можно познакомиться в тестовом билде в Steam уже сейчас, до понедельника.

Неизвестный использует "смертельный токсин", способный вызывать галлюцинации, с которыми он может поменяться местами.

Также в All Things Wicked появится новый выживший, Сейбл Уорд, и новая карта, Greenville Square. На карте есть кинотеатр и его зал игровых автоматов.

Тестовый билд также включает в себя ряд балансных изменений для существующих убийц и исправления ошибок.

+ ещё 1 картинка

Тестирование доступно только в Steam, но All Things Wicked выйдет на всех платформах 12 марта.

9
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
bohdan2015

Такая вытянутая шея как будто с Little Nightmares вдохновлялись или Evil Within 2. Пугало блин:D Но всё равно жалкая пародия как будто из Stray Souls.

4
Гена Транквилизатор

Девчуля секс

3
SGate

Из далека подумал что это червяк Джим.

2