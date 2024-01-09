Создатели Dead by Daylight анонсировали кроссовер с Alan Wake

Догадки подтвердились - компания Behavior Interactive анонсировала анонсировали кроссовер с Alan Wake. Выход состоится 31 января. В этой главе Алан Уэйк появится в Dead by Daylight в качестве нового выжившего. Публичная тестовая сборка (PTB) для этой главы будет доступна в Steam уже с 10 января.
Алан оказывается в ловушке и отчаянно пытается выбраться. Он продолжает писать романы в поисках свободы, но в конце концов его переносят в другое темное место и отправляют прямиком в царство Сущности. В ролике можно увидеть самого Алана, который пишет историю на печатной машинке, чинит генераторы и встречается лицом к лицу с паранормальными явлениями.
Перки на фонарь будут 100%, без вариантов.
а маньяка Скретча слабо добавить?