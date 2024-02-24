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Dead by Daylight 14.06.2016
Экшен, Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
7.7 843 оценки

Трейлер кроссовера Dead by Daylight и метал-группы Iron Maiden

butcher69
Новости

Разработчик Behaviour Interactive объявил о новом сотрудничестве для Dead by Daylight. На этот раз студия объединилась с классической хэви-метал группой Iron Maiden, чтобы привнести в игру ее талисман - Эдди.

Эдди не будет новым Убийцей, который появится в игре, он будет выступать в качестве экипировки для других Убийц.

Выжившие также получат новую косметику в честь Iron Maiden в виде новых футболок для всех оригинальных Выживших в игре. В качестве бонуса при использовании этой косметики в лобби матча играет классический трек Iron Maiden "Fear of the Dark", создавая настроение перед началом матча.

Behaviour Interactive не чужда коллабораций для Dead by Daylight, последней из которых стало добавление в игру Алана Уэйка. В прошлом игра также включала в себя знаменитые киноиконы, такие как Чаки из "Детских игр" или Ксеноморф и Эллен Рипли из "Чужого".

Dead by Daylight доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS и Android.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
SHTOPOR93

выглядит вкусно

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вупсич пупсич

Гатдемит никогда не понимал в чем фишка игры. Ну да, 1 маньяк и остальные 4 бегают от него.
Но неужели в каждой сессии всё по разному? Скок твич смотрел, там всегда много народу в категории. Шо та бегают тама, майндгеймс устраивают.
А меня всегда останавливает в нее поиграть что я боюсь, вдруг за мной маньячело побежит я испугаюсь. И сё, рест ин пеперони

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jokermayers19

Ага, неплохо выглядит

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