Трейлер кроссовера Dead by Daylight и метал-группы Iron Maiden

Разработчик Behaviour Interactive объявил о новом сотрудничестве для Dead by Daylight. На этот раз студия объединилась с классической хэви-метал группой Iron Maiden, чтобы привнести в игру ее талисман - Эдди.

Эдди не будет новым Убийцей, который появится в игре, он будет выступать в качестве экипировки для других Убийц.

Выжившие также получат новую косметику в честь Iron Maiden в виде новых футболок для всех оригинальных Выживших в игре. В качестве бонуса при использовании этой косметики в лобби матча играет классический трек Iron Maiden "Fear of the Dark", создавая настроение перед началом матча.

Behaviour Interactive не чужда коллабораций для Dead by Daylight, последней из которых стало добавление в игру Алана Уэйка. В прошлом игра также включала в себя знаменитые киноиконы, такие как Чаки из "Детских игр" или Ксеноморф и Эллен Рипли из "Чужого".

Dead by Daylight доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS и Android.