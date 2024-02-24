Трейлер кроссовера Dead by Daylight и метал-группы Iron Maiden

Разработчик Behaviour Interactive объявил о новом сотрудничестве для Dead by Daylight. На этот раз студия объединилась с классической хэви-метал группой Iron Maiden, чтобы привнести в игру ее талисман - Эдди.
Эдди не будет новым Убийцей, который появится в игре, он будет выступать в качестве экипировки для других Убийц.
Выжившие также получат новую косметику в честь Iron Maiden в виде новых футболок для всех оригинальных Выживших в игре. В качестве бонуса при использовании этой косметики в лобби матча играет классический трек Iron Maiden "Fear of the Dark", создавая настроение перед началом матча.
Behaviour Interactive не чужда коллабораций для Dead by Daylight, последней из которых стало добавление в игру Алана Уэйка. В прошлом игра также включала в себя знаменитые киноиконы, такие как Чаки из "Детских игр" или Ксеноморф и Эллен Рипли из "Чужого".
Dead by Daylight доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS и Android.
выглядит вкусно
Гатдемит никогда не понимал в чем фишка игры. Ну да, 1 маньяк и остальные 4 бегают от него.
Но неужели в каждой сессии всё по разному? Скок твич смотрел, там всегда много народу в категории. Шо та бегают тама, майндгеймс устраивают.
А меня всегда останавливает в нее поиграть что я боюсь, вдруг за мной маньячело побежит я испугаюсь. И сё, рест ин пеперони
Ага, неплохо выглядит