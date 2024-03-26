В Dead by Daylight коллаборация с музыкальной группой Slipknot

Разработчик Behaviour Interactive объявил о новом сотрудничестве для Dead by Daylight. На этот раз студия объединилась с классической грув-метал группой SLipknot.

Коллекция SLipknot уже доступна для покупки и включает в себя:

1 Набор одежды — для Легиона. Его стоимость 1080 золотых клеток.

7 Масок (голов) — для Призрака, Охотника, Деревенщины, Доктора, Клоуна, Стрелка, Мора. Стоимость каждой 400 золотых клеток

Behaviour Interactive не чужда коллабораций для Dead by Daylight, последними из которых стало добавление в игру Алана Уэйка и скины хэви-метал группой Iron Maiden. В прошлом игра также включала в себя знаменитые киноиконы, такие как Чаки из "Детских игр" или Ксеноморф и Эллен Рипли из "Чужого".

Так же доступны коды на скины: BLOODYGREAT - амулет и BLOODFEST - значок профиля (время активации до 31 марта).

Dead by Daylight доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS и Android.