Поддержка Dead Cells продлится как минимум до конца 2024 года ©

Вчера Evil Empire и Motion Twin объявили, что уже продали более 10 миллионов копий Dead Cells на PS4, XOne, Switch, PC (Steam, Epic Game Store) и смартфонах (Android/iOS). На подходе издание для PS5, которое появится в коробках уже 11 августа 2023 года.

В связи с огромным успехом Dead Cells разработчики объявили, что игра, которая вышла в раннем доступе еще в 2017 году, будет поддерживаться как минимум до конца 2024 года.

Одним из последних крупных свежих событий в Dead Cells стало расширение Return to Castlevania, которое было очень тепло принято фанатами (в среднем 90% в Steam). Критики также оценили дополнение очень высоко (в среднем 8,7/10 на OpenCritic).