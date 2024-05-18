Представлен первый трейлер мультсериала по Dead Cells

Студия Motion Twin и компания Bobbypills представили первые кадры анимационного сериала по игре Dead Cells.

Сериал, названный Dead Cells — The Animated Series, будет следовать сюжету оригинальной игры и расскажет о приключениях Безголового, который отправляется на загадочный остров, чтобы спасти обезумевшего короля. Ему будет помогать спутница, отсутствующая в оригинальной игре.

Dead Cells - это рогалик, в котором игроки попадают в различные биомы, чтобы победить толпы врагов. Множество боссов заставят игрока испытать свои навыки на прочность. В настоящее время игра доступна на многих платформах, включая Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox, iOS, Android и ПК через Microsoft Windows и Steam.

Игра разошлась тиражом более десяти миллионов экземпляров по всему миру.

Премьера сериала состоится 19 июня на французском языке, а позже он будет адаптирован на другие языки.