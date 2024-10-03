В России локализуют настольную игру по Dead Cells

Предзаказы новинки откроются в октябре 2024 года

Lavka Games анонсировала российскую локализацию настольной игры Dead Cells. Адаптацию одноименной игры от Scorpion Masque («Декодер», «Машина Тьюринга», «Крутое пике») можно будет предзаказать уже скоро — кампанию запустят 10-15 октября 2024 года.

Dead Cells — это настольный «рогалик», где игрокам предстоят сложные испытания, но смерть не будет обнулять прогресс: персонажи будут прокачиваться и открывать новые навыки. В настольную версию авторы добавили кооперативный режим, но при этом постарались сохранить дух оригинала.

Также игру можно будет пройти в соло. На выбор можно будет взять одного из четырех героев, получивших уникальные способности после своей смерти.

Авторы показали видео и изображения грядущей новинки:

Пока неизвестно, в каких версиях Dead Cells поступит в продажу, а также сколько она будет стоить. Подробности раскроют ближе к началу предзаказа настольной игры, который ожидается с 10 по 15 октября 2024 года.