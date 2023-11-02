Атмосферный релизный трейлер сюжетного дополнения Haus для Dead Island 2

Сегодня состоялся первое сюжетное расширение Dead Island 2 - Haus на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One и PC (Epic Games Store). Игроки смогут вооружиться целым рядом новых видов оружия, прокладывая себе путь через лабиринты зловещего и развратного мира.
В таинственной вилле в Малибу, где границы морали несколько расплывчаты, игрокам предстоит расследовать секреты культа и его загадочного лидера.
Haus рассказывает историю о том, как тайный культ смерти, созданный миллиардером, борется за выживание в условиях зомбокалипсиса. Культ - это воплощение нового будущего, которое показал им их загадочный лидер и пророк - Константин.
Уже скачал, сейчас опробуем. Игра в целом неплохая в компании корешей
Оно бесплатное?
Ага, если б
Нет конечно. Либо отдельно докупай либо покупай золотое издание игры или expression pass. Я получил бесплатно, так как купил золотое издание сразу.
Ну тогда пусть идут лесом)
Ну твоё право.
Насколько длинное?
примерно четверть основной игры
часа за 3-4 прошел, короткое дополнение, и вообще не понравилось, основную игру пробежал с удовольствием
Заценим
Эх. Ломать не будут наверное
Игра не плохая, но тема с зомбаками уже реально заезженная.