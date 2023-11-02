на главную
об игре
Dead Island 2 21.04.2023
8.2 1 713 оценок

Атмосферный релизный трейлер сюжетного дополнения Haus для Dead Island 2

butcher69

Сегодня состоялся первое сюжетное расширение Dead Island 2 - Haus на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One и PC (Epic Games Store). Игроки смогут вооружиться целым рядом новых видов оружия, прокладывая себе путь через лабиринты зловещего и развратного мира.

В таинственной вилле в Малибу, где границы морали несколько расплывчаты, игрокам предстоит расследовать секреты культа и его загадочного лидера.

Haus рассказывает историю о том, как тайный культ смерти, созданный миллиардером, борется за выживание в условиях зомбокалипсиса. Культ - это воплощение нового будущего, которое показал им их загадочный лидер и пророк - Константин.

42
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Андрей Златов

Уже скачал, сейчас опробуем. Игра в целом неплохая в компании корешей

6
DEDGAMER

Оно бесплатное?

0
Андрей Златов DEDGAMER

Ага, если б

Нет конечно. Либо отдельно докупай либо покупай золотое издание игры или expression pass. Я получил бесплатно, так как купил золотое издание сразу.

0
DEDGAMER Андрей Златов

Ну тогда пусть идут лесом)

0
Андрей Златов DEDGAMER

Ну твоё право.

0
Agent Qracle

Насколько длинное?

1
gameplaynostalgia

примерно четверть основной игры

0
JIoMTuK

часа за 3-4 прошел, короткое дополнение, и вообще не понравилось, основную игру пробежал с удовольствием

0
EvgeniiV

Заценим

1
Scorpion_GamePlay

Эх. Ломать не будут наверное

0
Народный гейминг

Игра не плохая, но тема с зомбаками уже реально заезженная.

-2