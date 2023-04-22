Британская страховая компания предлагает устроить поминки в стиле Dead Island 2 ©

Британская страховая компания в партнерстве с Plaion предложила вариант страхования жизни на тему Dead Island 2.

За 8 000 фунтов стерлингов (800 000 рублей) сверх существующего полиса страхования жизни в компании, Dead Happy заявляет, что "отправит ваших товарищей в настоящий Лос-Анджелес на вечеринку с зомби-коктейлями, прежде чем он отправится в ад".

Компания покроет расходы на похороны владельца полиса и обещает устроить "поминки в вашу честь".

Этот опыт, или "Deathwish", как его называет компания, является одним из нескольких похоронных опытов, предлагаемых Dead Happy. Другие варианты включают отправку вашего праха на край космоса или создание бронзовой статуи в вашу честь.

Dead Happy отмечает, что Dead Island 2 Deathwish не является юридически обязательной опцией в полисах страхования жизни, так как не может заставить оставшихся в живых близких отправиться в Лос-Анджелес.

Почти через десять лет после своего первого анонса Dead Island 2 вышла сегодня для PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и PC в Epic Games Store.