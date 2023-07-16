Хакерша EMPRESS взломала Dead Island 2

Известная одиозная хакершая EMPRESS сообщила об удачно пройденном бета-тесте кряка для зомби-экшена Dead Island 2. Бета-тест прошёл в рекордно кроткие сроки - он начался буквально вчера, в ходе которого, очевидно, не было обнаружено никаких проблем. Таким образом игра взломана и продержалась без малого 3 месяца.
Согласно файлу .nfo, Dead Island 2 имеет Denuvo V18, та же версия, что и в Resident Evil 4.
EMPRESS намекнула на этот кряк, когда в середине мая опубликовали кряк Resident Evil 4. Подсказка была «The Third Time's The Charm», которая приписывается Dead Island 2, поскольку последняя игра трижды меняла разработчиков (Yager Developments, Sumo Digital и Dambuster Studios) с момента ее анонса в 2015 году, пока он не была выпущена 21 апреля нынешнего года.
Мое почтение!
Отлично!!!
Молодец!
Молодец конечно, но откуда игру качать? где то есть уже?
на рутор только что выложили
а какой адрес рутора у вас? у меня рутор инфо перестал работать пару дней назад
И какой впн?
Работает ,щас там был
через какой впн?
теперь можно и поиграть
проблемы были. так бы она еще вчера выпустила. а так за день исправляла
налетай XD
Давно пройдена с оффлайн активацией
Моё почтение!
Таки слава Императрице. Капитану Императрице.
Ну красавица же. Чтобы мы без нее делали.
И кто в это будет играть?
зря... попробуй очень веселая игра, сюжет правда такой себе, а в целом очень не плохо) Все равно играть не во что)