Хакерша EMPRESS взломала Dead Island 2 ©

Известная одиозная хакершая EMPRESS сообщила об удачно пройденном бета-тесте кряка для зомби-экшена Dead Island 2. Бета-тест прошёл в рекордно кроткие сроки - он начался буквально вчера, в ходе которого, очевидно, не было обнаружено никаких проблем. Таким образом игра взломана и продержалась без малого 3 месяца.

Согласно файлу .nfo, Dead Island 2 имеет Denuvo V18, та же версия, что и в Resident Evil 4.

EMPRESS намекнула на этот кряк, когда в середине мая опубликовали кряк Resident Evil 4. Подсказка была «The Third Time's The Charm», которая приписывается Dead Island 2, поскольку последняя игра трижды меняла разработчиков (Yager Developments, Sumo Digital и Dambuster Studios) с момента ее анонса в 2015 году, пока он не была выпущена 21 апреля нынешнего года.