Dead Island 2 21.04.2023
8.2 1 042 оценки

Хакерша EMPRESS взломала Dead Island 2

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monk70
Новости

Известная одиозная хакершая EMPRESS сообщила об удачно пройденном бета-тесте кряка для зомби-экшена Dead Island 2. Бета-тест прошёл в рекордно кроткие сроки - он начался буквально вчера, в ходе которого, очевидно, не было обнаружено никаких проблем. Таким образом игра взломана и продержалась без малого 3 месяца.

Согласно файлу .nfo, Dead Island 2 имеет Denuvo V18, та же версия, что и в Resident Evil 4.

EMPRESS намекнула на этот кряк, когда в середине мая опубликовали кряк Resident Evil 4. Подсказка была «The Third Time's The Charm», которая приписывается Dead Island 2, поскольку последняя игра трижды меняла разработчиков (Yager Developments, Sumo Digital и Dambuster Studios) с момента ее анонса в 2015 году, пока он не была выпущена 21 апреля нынешнего года.

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Комментарии: 24
Ваш комментарий
PoloVec

Мое почтение!

12
Ashley_Girl
6
Vetrjak
3
askazanov

Отлично!!!

2
kurskiy

Молодец!

0
bogdik20

Молодец конечно, но откуда игру качать? где то есть уже?

0
RavenW89

на рутор только что выложили

4
SonyK_2
...где то есть уже?
Спойлер
2
Opsy SonyK_2

а какой адрес рутора у вас? у меня рутор инфо перестал работать пару дней назад
И какой впн?

0
Ольга Бузова Opsy

Работает ,щас там был

0
Opsy Ольга Бузова

через какой впн?

0
JohnTornton

теперь можно и поиграть

0
RavenW89

проблемы были. так бы она еще вчера выпустила. а так за день исправляла

0
Леший116rus

налетай XD

0
Frisbee
0
Madiark

Давно пройдена с оффлайн активацией

0
riptor2012

Моё почтение!

0
Кей Овальд

Таки слава Императрице. Капитану Императрице.

0
SANYA_BELIY

Ну красавица же. Чтобы мы без нее делали.

-1
МАХАН МАХАНОВИЧ

И кто в это будет играть?

-1
ARESS_777

зря... попробуй очень веселая игра, сюжет правда такой себе, а в целом очень не плохо) Все равно играть не во что)

0