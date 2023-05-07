Оригинальное видение Dead Island 2 было "слишком сложным" - Dambuster Studios ©

Простительно было скептически относиться к Dead Island 2 до ее недавнего выхода, поскольку цикл ее разработки был длительным и мучительным, а также множество задержек и перезагрузок, однако игра оказалась очень интересной. И креативный директор Джеймс Уорралл объяснил, что это было в значительной степени поворотом от первоначального видения игры.

По словам Уорралла, первоначальная концепция Dead Island 2, представленная в 2014 году и разработанная компанией Yager, возможно, откусывала больше, чем могла прожевать. Уорралл сказал: "Во многом это было связано с тем, что они выбрали слишком сложный подход".

Далее он сказал, что когда Dambuster Studios взяла на себя разработку Dead Island 2, она решила использовать более целенаправленный подход и сосредоточиться на том, что, по их мнению, является основными составляющими Dead Island.

Я думаю, что проблема, с которой сталкиваются игры в целом, - это растущая сложность, и она возвращается, чтобы укусить студию, когда они пытаются выпустить игру. И поэтому на раннем этапе мы просто решили: "Так, нет, это будут просто люди против зомби, и у нас есть "gore engine", который сделает бои действительно висцеральными, тактильными и наглядными".

Разработчик ранее также подтвердил, что первоначальное видение Yager для проекта "никогда" не использовалось в качестве вдохновения для финальной игры, которую в итоге разработала Dambuster.

Dead Island 2 выйдет на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.