Первая версия озвучки Dead Island 2 от COOL-GAMES вышла на Boosty

Продолжение зомби-экшена Dead Island.

На этот раз вы попадаете в Лос-Анджелес, где был введён карантин, а армия была вынуждена отступить. Теперь будущее всего города зависит только от вас и нескольких других людей, устойчивых к зомби-вирусу.

Выберите одного из шести игровых персонажей, возьмите в свои руки оружие и принимайтесь уничтожать бесчисленные полчища врагов. Режьте, кромсайте, жгите, расстреливайте — станьте самым эффективным истребителем зомби.