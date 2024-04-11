Первая версия озвучки Dead Island 2 от COOL-GAMES вышла на Boosty

Стала доступна первая версия русской озвучки для игры Dead Island 2.
Пока что игроки смогут насладиться профессиональной озвучкой только за одного из главных героев — Джейкоба. Однако не стоит расстраиваться, ведь локализаторы обещают добавлять озвучку за остальных персонажей в последующих обновлениях. Это отличная новость для всех русскоязычных фанатов серии Dead Island, которые хотят получить полное погружение в атмосферу игры на родном языке.
Самые нетерпеливые игроки уже могут опробовать тестовую версию русской озвучки, которая доступна для подписчиков Boosty. Это отличная возможность не только первыми оценить качество локализации, но и поддержать команду, которая трудится над этим масштабным проектом.
Вполне годно... Когда-нибудь переиграю и скорее с новой озвучкой.
Ну успехов COOL-GAMES, возможно еще встретимся =)
Прикольно, можно будет качнуть.
Я так понял, все остальные нпс переведены. Чисто заа оставшихся Гг осталось подождать?
Жаль только, что сама игра отстой, на мой взгляд, конечно же. Однако играть на великом и могучем прекрасном русском языке гораздо приятнее будет даже в отстойные игры. То что игру озвучили наконец - это очень круто. А вот отстойность или низкое качество самой игры - это уже совсем не круто. Если хочется покрошить зомбаков в капусту, тогда лучше выбрать Dying Light 2: Stay Human - там и озвучка русская есть качественная по умолчанию.
опять ты таблетки забыл выпить