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Dead Island 2 21.04.2023
Экшен, От первого лица, Зомби , Открытый мир, Кооператив
8.2 2 010 оценок

Первая версия озвучки Dead Island 2 от COOL-GAMES вышла на Boosty

KolenDar
Новости

Стала доступна первая версия русской озвучки для игры Dead Island 2.

Пока что игроки смогут насладиться профессиональной озвучкой только за одного из главных героев — Джейкоба. Однако не стоит расстраиваться, ведь локализаторы обещают добавлять озвучку за остальных персонажей в последующих обновлениях. Это отличная новость для всех русскоязычных фанатов серии Dead Island, которые хотят получить полное погружение в атмосферу игры на родном языке.

Самые нетерпеливые игроки уже могут опробовать тестовую версию русской озвучки, которая доступна для подписчиков Boosty. Это отличная возможность не только первыми оценить качество локализации, но и поддержать команду, которая трудится над этим масштабным проектом.

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7
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Serious Ash

Вполне годно... Когда-нибудь переиграю и скорее с новой озвучкой.

Ну успехов COOL-GAMES, возможно еще встретимся =)

2
tvorog8088

Прикольно, можно будет качнуть.

1
Сергей Понащенко

Я так понял, все остальные нпс переведены. Чисто заа оставшихся Гг осталось подождать?

1
Janekste

Жаль только, что сама игра отстой, на мой взгляд, конечно же. Однако играть на великом и могучем прекрасном русском языке гораздо приятнее будет даже в отстойные игры. То что игру озвучили наконец - это очень круто. А вот отстойность или низкое качество самой игры - это уже совсем не круто. Если хочется покрошить зомбаков в капусту, тогда лучше выбрать Dying Light 2: Stay Human - там и озвучка русская есть качественная по умолчанию.

-6
JIoMTuK

опять ты таблетки забыл выпить

7