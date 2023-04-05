Стало известно когда спадёт эмбарго на обзоры Dead Island 2

Пользовать форума NeoGAF сообщил эмбарго на рецензии будут сняты 18 апреля в 17:00 МСК. То есть почти за 3 дня до релиза игры, который состоится 21 апреля. В день релиза спадет эмбарго на выкладывание геймплейных роликов и прохождений зомби-экшена. Но скорее всего они уже скоро начнут появляться в сети без всякого одобрения со стороны разработчиков.
Dead Island 2 — предстоящий зомби-экшен, разрабатываемая Dambuster Studios и издаваемая Deep Silver. Это третья крупная игра в серии Dead Island и прямое продолжение видеоигры Dead Island 2011 года. События происходит примерно через 10 лет после первой части в городе Лос-Анджелес, который был помещен на карантин из-за зомби вируса.
Игра выйдет на PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One и ПК (через Epic Games Store).
Денуво будет?
скорее всего да
Новые проекты которые все ждут, скорее всего будут все с Denuvo, зачем им терять миллионы... я даже не помню какие топовые игры за последнее время были без нее, какой -то кал мог быть без защиты)) The Last of Us не в счёт))
Ну конечно же
Пожертвуй 2000 на funpay и будет тебе счастье
Ох уж эти дизы от нищебродов))))
уже и так были геймплей ролики от разрабов)
ужо то окропим мониторы кровушкой... хе, хе...