Стало известно когда спадёт эмбарго на обзоры Dead Island 2 ©

Пользовать форума NeoGAF сообщил эмбарго на рецензии будут сняты 18 апреля в 17:00 МСК. То есть почти за 3 дня до релиза игры, который состоится 21 апреля. В день релиза спадет эмбарго на выкладывание геймплейных роликов и прохождений зомби-экшена. Но скорее всего они уже скоро начнут появляться в сети без всякого одобрения со стороны разработчиков.

Dead Island 2 — предстоящий зомби-экшен, разрабатываемая Dambuster Studios и издаваемая Deep Silver. Это третья крупная игра в серии Dead Island и прямое продолжение видеоигры Dead Island 2011 года. События происходит примерно через 10 лет после первой части в городе Лос-Анджелес, который был помещен на карантин из-за зомби вируса.

Игра выйдет на PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One и ПК (через Epic Games Store).