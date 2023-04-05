Dead Island 2 21.04.2023
8.5 755 оценок

Стало известно когда спадёт эмбарго на обзоры Dead Island 2

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butcher69
Новости

Пользовать форума NeoGAF сообщил эмбарго на рецензии будут сняты 18 апреля в 17:00 МСК. То есть почти за 3 дня до релиза игры, который состоится 21 апреля. В день релиза спадет эмбарго на выкладывание геймплейных роликов и прохождений зомби-экшена. Но скорее всего они уже скоро начнут появляться в сети без всякого одобрения со стороны разработчиков.

Dead Island 2 — предстоящий зомби-экшен, разрабатываемая Dambuster Studios и издаваемая Deep Silver. Это третья крупная игра в серии Dead Island и прямое продолжение видеоигры Dead Island 2011 года. События происходит примерно через 10 лет после первой части в городе Лос-Анджелес, который был помещен на карантин из-за зомби вируса.

Игра выйдет на PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One и ПК (через Epic Games Store).

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
FURYbushmaster

Денуво будет?

6
WAMAI1

скорее всего да

3
Venger779

Новые проекты которые все ждут, скорее всего будут все с Denuvo, зачем им терять миллионы... я даже не помню какие топовые игры за последнее время были без нее, какой -то кал мог быть без защиты)) The Last of Us не в счёт))

3
Bigozerki

Ну конечно же

1
DiAZ...

Пожертвуй 2000 на funpay и будет тебе счастье

-9
DiAZ... DiAZ...

Ох уж эти дизы от нищебродов))))

-8
bohdan2015

уже и так были геймплей ролики от разрабов)

1
здрастЕ

ужо то окропим мониторы кровушкой... хе, хе...

1