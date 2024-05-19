Кооперативная игра Chained Together готовится к релизу

Новая кооперативная игра Chained Together выйдет в июне. Суть игры - компания до четырёх человек должна выбраться из глубин ада, но есть нюанс - вы скованы одной цепью, поэтому все действия придётся плотно координировать.

Сплотившись, нужно будет прыгать, разгадывать головоломки, бежать от опасностей и даже кататься на цепях по трубам. Главное, добраться до вершины и раскрыть местные секреты. Авторы уделили особое внимание физике цепей и платформ, которые чутко реагируют на вес каждого игрока. А ещё за вами будет подниматься лава, добавляя восхождению перчинки. Сыграть в игру так же можно будет и в одиночном режиме.