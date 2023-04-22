Techland поздравила Dambuster Studios с запуском Dead Island 2 ©

В 2011 году Techland предложила геймерам Dead Island, и игра была оценена многими игроками. Затем польская студия подготовила Dead Island Riptide и попрощалась с IP, чтобы заняться новой вселенной. Однако студия из Вроцлава решила отреагировать и поздравила Dambuster Studios с выходом Dead Island 2.

За день до выхода Dead Island 2 Techland выпустила крупное обновление для Dying Light 2, которое усилило боевую систему и обеспечило игрокам более кровавые дуэли. К моменту публикации обновления компания собрала несколько негативных комментариев, поскольку, по мнению некоторых фанатов, студия решила напрямую повлиять на выход игры от Dambuster Studios.

Поляки решили отреагировать во второй раз, и на этот раз была опубликована приятную иллюстрациею - Techland поздравляет с запуском:

Команде, создавшей deadislandgame: поздравляем с запуском! Мы обязательно запасемся припасами и закроем окна досками на случай, если ваши зомби решат постучаться. Но мы определенно будем наслаждаться вашей игрой!

Новость была положительно воспринята многими геймерами, которые не скрывали, что хотели бы увидеть кроссовер между Dead Island 2 и Dying Light 2.

Techland наверняка в 2023 году выпустит новые обновления для Dying Light 2, чтобы побудить игроков сыграть в прошлогоднюю игру. Студия Dambuster Studios в настоящее время не подтвердила планы разработки на ближайшие несколько месяцев.