Dead Island 2 21.04.2023
8.4 806 оценок

Techland поздравила Dambuster Studios с запуском Dead Island 2

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butcher69
Новости

В 2011 году Techland предложила геймерам Dead Island, и игра была оценена многими игроками. Затем польская студия подготовила Dead Island Riptide и попрощалась с IP, чтобы заняться новой вселенной. Однако студия из Вроцлава решила отреагировать и поздравила Dambuster Studios с выходом Dead Island 2.

За день до выхода Dead Island 2 Techland выпустила крупное обновление для Dying Light 2, которое усилило боевую систему и обеспечило игрокам более кровавые дуэли. К моменту публикации обновления компания собрала несколько негативных комментариев, поскольку, по мнению некоторых фанатов, студия решила напрямую повлиять на выход игры от Dambuster Studios.

Поляки решили отреагировать во второй раз, и на этот раз была опубликована приятную иллюстрациею - Techland поздравляет с запуском:

Команде, создавшей deadislandgame: поздравляем с запуском! Мы обязательно запасемся припасами и закроем окна досками на случай, если ваши зомби решат постучаться. Но мы определенно будем наслаждаться вашей игрой!

Новость была положительно воспринята многими геймерами, которые не скрывали, что хотели бы увидеть кроссовер между Dead Island 2 и Dying Light 2.

Techland наверняка в 2023 году выпустит новые обновления для Dying Light 2, чтобы побудить игроков сыграть в прошлогоднюю игру. Студия Dambuster Studios в настоящее время не подтвердила планы разработки на ближайшие несколько месяцев.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Помогатель

Может быть у неё успех будет по лучше чем у второй ДЛ...

9
Executor666

Что им еще остается то, после обсёра с ДЛ2 xD

2
Джон Клик

Добре...

0
Саня 21

Решил вместо того чтобы тратить время на эту халтуру.Второй раз пройти Days Gone пошел второй день как я залипаю.Сегодня день трени,так не охота в зал тащится.

-1
Jarvis666

Поздравили что оно вообще запустилось))

-5
JJ_Jon_34_rus

Так то оно интереснее чем ДЛ2 в плане погружения. Но все еще далеко до ДЛ1 - первая часть прям топчик по атмосфере была.

9
RelexGround JJ_Jon_34_rus

вторая лучше

0
XBoy360 JJ_Jon_34_rus

Да, погружение просто вышка — ходьба от маркера к маркеру да оборона точек от волн зомбарей, чтобы послушать "тарантиновские" диалоги

2
Tiktotayou124 JJ_Jon_34_rus

Интереснее в плане погружения - в смысле мрачнее?

Мрачнее - объективно, да. Но интереснее в плане погружения? - субъективный вопрос.

Карабкаться по высоким небоскрёбам исполняя разные паркурские финты и наслаждаться городскими пейзажами лично для меня было более захватывающе, чем прятаться в трущобах от стаи прыгунов.

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