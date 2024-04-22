В честь первого юбилея Dead Island 2 разработчики раскрыли количество игроков и другую статистику экшена

С момента релиза ожидаемого продолжения Dead Island на ПК и консолях прошёл уже ровно год. Несмотря на то, что сиквел зомби-экшена получился не настолько амбициозным, как его описывали разработчики, проект понравился фанатам жанра и получил несколько интересных сюжетных расширений. Уже сегодня, 22 апреля, Dead Island 2 наконец отправится в цифровой магазин Steam, но перед этим разработчики решили поделиться занимательной статистикой.
В честь первого юбилея Dead Island 2 команда Dambuster Studios раскрыла точное количество игроков. Проект на всех платформах за год с момента своего выхода привлек к себе больше 7 миллионов пользователей. Почти половина из них полностью завершили основную историю и провели в игре больше 30 часов реального времени. За это время они уничтожили 24 миллиарда зомби и отрубили 1,8 миллиарда голов.
Другая интересная статистика Dead Island 2:
- Самым любимым персонажем игроков стал Джейкоб.
- Самыми любимыми оружиями игроков стали винтовка, катана и мачете.
- У зомби было отрублено 16 миллиардов конечностей.
- Самым опасным противником для игроков стал Вольтаический Крикун, который убил 449 миллионов игроков.
Dead Island 2 доступна для игры на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X.
в 17-00 по мск релиз игры в стиме
Делаем ставки, они оставят для нас открытую страницу без возможности купить как Конами сделали с МГС3 или просто закроют страницу?
А какая разница? Игра все равно шлак который даже на 6 баллов не тянет,его никто брать и не собирался
Я бы взял. Во-первых я люблю игры в тематике зомби-апокалипсиса, а во-вторых в коллекцию к предыдущим четырем играм
А так-то твои крики про "никто брать не собирался" очень голословны
Как они это подсчитали?
игра собирает статистику и метаданные, в соглашении указан пункт о разрешении сбора этих данных как и характеристик железа\ лаунчеров и списка ПО на компе. Просто соглашение в начале игры не кто не читает.
Каждая игра на онлайн-площадке, да и простые онлайн тоже, получают доступ к любой инфе твоего компа. Естствено инфа идёт через эти площадки к разрабам, вот отсюда и цифры.
Некоторые игры ещё и чисто игровые данные собирают. С каким оружием ты ходишь, на каких настройках играешь, какие клавиши у тебя задейственны. Любая инфа, которую можно получить - они получают.
сегодня куплю в стиме