В честь первого юбилея Dead Island 2 разработчики раскрыли количество игроков и другую статистику экшена

С момента релиза ожидаемого продолжения Dead Island на ПК и консолях прошёл уже ровно год. Несмотря на то, что сиквел зомби-экшена получился не настолько амбициозным, как его описывали разработчики, проект понравился фанатам жанра и получил несколько интересных сюжетных расширений. Уже сегодня, 22 апреля, Dead Island 2 наконец отправится в цифровой магазин Steam, но перед этим разработчики решили поделиться занимательной статистикой.

В честь первого юбилея Dead Island 2 команда Dambuster Studios раскрыла точное количество игроков. Проект на всех платформах за год с момента своего выхода привлек к себе больше 7 миллионов пользователей. Почти половина из них полностью завершили основную историю и провели в игре больше 30 часов реального времени. За это время они уничтожили 24 миллиарда зомби и отрубили 1,8 миллиарда голов.

Другая интересная статистика Dead Island 2:

Самым любимым персонажем игроков стал Джейкоб.

Самыми любимыми оружиями игроков стали винтовка, катана и мачете.

У зомби было отрублено 16 миллиардов конечностей.

Самым опасным противником для игроков стал Вольтаический Крикун, который убил 449 миллионов игроков.

Dead Island 2 доступна для игры на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X.