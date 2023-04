В Dead Island 2 есть упоминания о том, что случилось с героями первой игры ©

Dead Island 2 рассказывает о том, что случилось с игровыми персонажами оригинальной игры, в необязательных беседах с Сэмом Би, единственным вернувшимся персонажем.

Несмотря на то, что действие Dead Island 2 происходит в совершенно другом месте, чем в оригинальной игре, и содержит совершенно новый состав персонажей, за которых можно играть и с которыми можно взаимодействовать, есть как минимум одно знакомое лицо, с которым вы столкнетесь во время пребывания в Аду - Сэм Би. Мистер "Who Do You Voodoo" практически стал талисманом всей серии с момента выхода оригинальной игры, поэтому неудивительно, что он играет ключевую роль в сиквеле.

Тем не менее, если Сэм Би - самый популярный из играбельных персонажей оригинальной игры, это не значит, что Dambuster забыл об остальных. Как показано в представленном ниже видеоролике, в определенные моменты игры игрок может вступить в необязательный разговор с Сэмом Би, в котором он вкратце расскажет о судьбах Логана, Парны, Сянь Мэй и Картера.

В одном из моментов в убежище Сэм Би пытается научить персонажа по имени Элизабет обращению с оружием. Другой персонаж по имени Кертис говорит, что нужно дать пистолету имя, чтобы уметь им пользоваться, и спрашивает Сэма, какое имя он дал бы своему пистолету. Сэм отвечает, что знал "парня по имени Логан", который прикрывал его в Баное, после чего называет его деревенщиной и говорит, что не переживет, если тот узнает, подтверждая, что Логан все еще жив.

Затем Сэма спрашивают, кто еще помогал ему в Баное, и тогда он называет имена Сянь Мэй, Парны, Джона Картера и даже Джина, который не был играбельным персонажем в оригинальной игре, но был важным персонажем второго плана. Сэм Би упоминает, что видит в Сянь Мэй скорее нож, а также рассказывает, что они с Парной перестали общаться после того, "что случилось на лодке", отсылая к концовке Dead Island: Riptide.

Хотя прямо не говорится, что Сянь Мэй и Джон живы, непринужденное отношение Сэма к ним позволяет предположить, что это так, а его комментарии о Парне и Логане подтверждают, что с ними тоже все в порядке. Это особенно интересно, учитывая, что концовка Dead Island: Riptide в концовке оставался довольно двусмысленным вопрос о том, выжил ли кто-нибудь из пятерки. Сэм Би, очевидно, выжил, но приятно знать, что остальные тоже, даже если концовка все еще не объяснена, а единственным упоминанием о событиях является то, что Парна и Сэм Би перестали разговаривать.

Немного удивительно, что Dead Island 2 не пошла по обычному пути сиквела, вернув как можно больше актеров из оригинальной игры, но, по крайней мере, приятно знать, что все они все еще живы в каноне и, похоже, просто занимаются своими делами.