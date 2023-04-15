Dead Island 2 21.04.2023
8.5 763 оценки

В сеть слили около двух часов геймплея Dead Island 2 в хорошем качестве

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butcher69
Новости

Dead Island 2 выходит на PC и всех актуальных консолях кроме Switch уже 21 апреля, но у некоторых пользователей уже есть доступ к полной версии игры и они делятся с другими своим прохождением. Одним из таких счастливчиков стал автор канала DMCMaster, который выложил три ролика общей протяженностью около двух часов.

Видео записаны с разрешением 1080p, но при 60 кадрах в секунду. Скорее всего DMCMaster записывал геймплей на PS5, так как в роликах заметны обозначения геймпада консоли.

Видео вы найдете под спойлером

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Трейлеры
11
38
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Комментарии: 38
Ваш комментарий
saa0891

Детализация зомбей,расчленёнка ,механика повреждений,разнообразие оружия и способы убийства зомбей просто в разы больше чем DL2.

Очень печально что нет визуального износа оружия и походу огнестрел тоже не завезли,надеюсь хоть скилов будет много,а не как в DL2.

P.S.

Ещё я так и не увидел крафта оружия,есть ремонт (что конечно очень хорошо) есть возможность апгрейдить оружие,а вот рецепты для крафта оружия походу тоже не завезли,и это пожалуй самый большой недостаток как и в DL2.

Ну и как уже некоторые люди написал не впечатляет,ну я и не планировал брать её на релизе.

7
Алан Битаров

Мне очень не понравилось, что чел махает палкой, а никакого покачивания нет. Нет ощущения от оружия. Огнестрел будет, потому что он был в трейлерах.

7
StAfForD_94

Ну пока это единственная игра где такая механика расчленёнки в будущем мож везде будет

0
V1RuS.pr||0

2 часа лютого уныния-прошлые ролики как небо и земля с этим- походу очередная замануха недоработанная

4
Деиман

Графика вау, боевка очень разочаровала будет похуже Dying light, там хотя бы чувствовалась что ты размахиваешься а тут нет.

3
Алан Битаров

Как по мне, боевка хуже, чем в DL2.

2
SkyraX

чуть не уснул, пока быстро скипал эти 3 ролика

1
GALAHAD4651

Для меня была и будет самой лучшей это - Dying Light!

В топ - 5 лучших для меня игр из всех!

1
besnovaty1986

Думаешь кому то интересно, что для тебя там топ или не топ? Мдэуж

2
Алан Битаров besnovaty1986

Ну ты же ему ответил.

3
Юрвагне

на ютубе не хорошее качество

1
tvorog8088

Русик будет значит попробуем, главное что бы сюжет интересный был а не только мочилово зомбей.

1
ilyush

так это мочилово зомби и есть. на сюжет хороший рассчитывать не стоит

0
Batchankoff

Ощущается игра довольно душно...

1
EllieWilliams

это вообще не то что я ждал(

0
Юрвагне

ждал что на твоем коркваде будет на ультрах работать ?

-2
awareness of greatness Юрвагне

А это тут причём и где ты в его предложении увидел, речь про оптимизацию ?

0
golab42

У меня такой вопрос,почему они так трудно машут палками?)

0
Lvinomord

Хм..честно говоря весьма противоречивые впечатления.С одной стороны очень симпатичный визуал,большой выбор зомби и они к тому же здесь не задвинуты на второй или третий план как в похожих играх/фильмах.Игра про них и это очень хорошо.Понравилось,что в закрытые помещения можно проникать через стеклянные двери,тупо разбив их.(интересно везде так можно будет или только в специальных местах).Будет ли в игре ночь? С другой стороны многие моменты ощущаются прям дешево что ли.Взрыв бензовоза или анимация бега смотрится очень всрато.При этом и как будто чего то не хватает.Трудно сказать.Однозначно надо смотреть стрим по игре...

0
Stalker608

зомбей самих мало. тут они медленные, но при этом открытые пространства слишком больше. для меня выглядит как будто не рассчитали баланс. идея хорошая, но с цифрами переборщили. + тут чел один играет.в троем может игра по другому ощущаться

0
Lvinomord Stalker608

Я про скины зомбаков - солдаты,сватовцы,официанты,копы и.т.д.Как в классических фильмах Ромеро...люблю такое,а виды зомби наверно будут пополняться постепенно...после невесты громилы появились..

0
Stalker608

это самые графонистые зомби, каких я видел, озвучку им тоже хорошо апнули)

0
AleksandrLondon2077

Боёвка с холодным оружием от первого лица унылая

0
ilyush

Пятикратно перевареный кал

0
-zotik-

ну такое себе, картинка красивая. но геймплей такой топорный. но все же лучше чем DL2

-1
Алан Битаров

Картинка и правда сочная и красивая, но игра отдает Saints Row, только с зомби. На счет лучше или хуже DL2, это уже дело вкусов. Кому то понравится, кому то нет. В любом случае через годик куплю и поиграю, ибо игры про зомби я уплетаю за обе щеки.

1
-zotik- Алан Битаров

дл2 хуже в плане боёвки и графики, а про сюжет не известно.

-5
Алан Битаров -zotik-

Судя по тому, что я увидел на видео, свое предпочтение я отдам DL2, потому что там оружие чувствуется, когда им дерешься. Тут чел махает палкой и не ощущается никакой нагрузки на персонажа.

1
-zotik- Алан Битаров

Поиграв дл2 я бы не какого предпочтения ей не отдавал, дл2 это плевок фанатам дл

-1
Алан Битаров -zotik-

Никакого плевка не ощущаю. Мне игра очень зашла.

0
temptation23

такая же скука как и первая часть,DL пока что вне конкуренции

-1
JohnTornton

выглядит всё также скучной, как и первые части. даинг лайт уделывает во всём её

-2
Алан Битаров

Геймплейно Dead Island и Riptide были хороши.

4
JohnTornton Алан Битаров

нет, они были унылыми уже в те года

-2
Алан Битаров JohnTornton

Ну они для тебя были унылы. Для остальной львиной доли игроков, была вполне сносной игрой.

0
awareness of greatness Алан Битаров

Ну польским трешАчаком, любили раньше баловать себя и называть это играми. некоторые геймеры, проживающие в СНГ, так что это неудивительно

-2
remark24

Тебя не смущает,что это немного разные направления в игродейве?так то dl и родился на волне успеха di

0