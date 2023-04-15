В сеть слили около двух часов геймплея Dead Island 2 в хорошем качестве

Dead Island 2 выходит на PC и всех актуальных консолях кроме Switch уже 21 апреля, но у некоторых пользователей уже есть доступ к полной версии игры и они делятся с другими своим прохождением. Одним из таких счастливчиков стал автор канала DMCMaster, который выложил три ролика общей протяженностью около двух часов.
Видео записаны с разрешением 1080p, но при 60 кадрах в секунду. Скорее всего DMCMaster записывал геймплей на PS5, так как в роликах заметны обозначения геймпада консоли.
Видео вы найдете под спойлером
Детализация зомбей,расчленёнка ,механика повреждений,разнообразие оружия и способы убийства зомбей просто в разы больше чем DL2.
Очень печально что нет визуального износа оружия и походу огнестрел тоже не завезли,надеюсь хоть скилов будет много,а не как в DL2.
P.S.
Ещё я так и не увидел крафта оружия,есть ремонт (что конечно очень хорошо) есть возможность апгрейдить оружие,а вот рецепты для крафта оружия походу тоже не завезли,и это пожалуй самый большой недостаток как и в DL2.
Ну и как уже некоторые люди написал не впечатляет,ну я и не планировал брать её на релизе.
Мне очень не понравилось, что чел махает палкой, а никакого покачивания нет. Нет ощущения от оружия. Огнестрел будет, потому что он был в трейлерах.
Ну пока это единственная игра где такая механика расчленёнки в будущем мож везде будет
2 часа лютого уныния-прошлые ролики как небо и земля с этим- походу очередная замануха недоработанная
Графика вау, боевка очень разочаровала будет похуже Dying light, там хотя бы чувствовалась что ты размахиваешься а тут нет.
Как по мне, боевка хуже, чем в DL2.
чуть не уснул, пока быстро скипал эти 3 ролика
Для меня была и будет самой лучшей это - Dying Light!
В топ - 5 лучших для меня игр из всех!
Думаешь кому то интересно, что для тебя там топ или не топ? Мдэуж
Ну ты же ему ответил.
на ютубе не хорошее качество
Русик будет значит попробуем, главное что бы сюжет интересный был а не только мочилово зомбей.
так это мочилово зомби и есть. на сюжет хороший рассчитывать не стоит
Ощущается игра довольно душно...
это вообще не то что я ждал(
ждал что на твоем коркваде будет на ультрах работать ?
А это тут причём и где ты в его предложении увидел, речь про оптимизацию ?
У меня такой вопрос,почему они так трудно машут палками?)
Хм..честно говоря весьма противоречивые впечатления.С одной стороны очень симпатичный визуал,большой выбор зомби и они к тому же здесь не задвинуты на второй или третий план как в похожих играх/фильмах.Игра про них и это очень хорошо.Понравилось,что в закрытые помещения можно проникать через стеклянные двери,тупо разбив их.(интересно везде так можно будет или только в специальных местах).Будет ли в игре ночь? С другой стороны многие моменты ощущаются прям дешево что ли.Взрыв бензовоза или анимация бега смотрится очень всрато.При этом и как будто чего то не хватает.Трудно сказать.Однозначно надо смотреть стрим по игре...
зомбей самих мало. тут они медленные, но при этом открытые пространства слишком больше. для меня выглядит как будто не рассчитали баланс. идея хорошая, но с цифрами переборщили. + тут чел один играет.в троем может игра по другому ощущаться
Я про скины зомбаков - солдаты,сватовцы,официанты,копы и.т.д.Как в классических фильмах Ромеро...люблю такое,а виды зомби наверно будут пополняться постепенно...после невесты громилы появились..
это самые графонистые зомби, каких я видел, озвучку им тоже хорошо апнули)
Боёвка с холодным оружием от первого лица унылая
Пятикратно перевареный кал
ну такое себе, картинка красивая. но геймплей такой топорный. но все же лучше чем DL2
Картинка и правда сочная и красивая, но игра отдает Saints Row, только с зомби. На счет лучше или хуже DL2, это уже дело вкусов. Кому то понравится, кому то нет. В любом случае через годик куплю и поиграю, ибо игры про зомби я уплетаю за обе щеки.
дл2 хуже в плане боёвки и графики, а про сюжет не известно.
Судя по тому, что я увидел на видео, свое предпочтение я отдам DL2, потому что там оружие чувствуется, когда им дерешься. Тут чел махает палкой и не ощущается никакой нагрузки на персонажа.
Поиграв дл2 я бы не какого предпочтения ей не отдавал, дл2 это плевок фанатам дл
Никакого плевка не ощущаю. Мне игра очень зашла.
такая же скука как и первая часть,DL пока что вне конкуренции
выглядит всё также скучной, как и первые части. даинг лайт уделывает во всём её
Геймплейно Dead Island и Riptide были хороши.
нет, они были унылыми уже в те года
Ну они для тебя были унылы. Для остальной львиной доли игроков, была вполне сносной игрой.
Ну польским трешАчаком, любили раньше баловать себя и называть это играми. некоторые геймеры, проживающие в СНГ, так что это неудивительно
Тебя не смущает,что это немного разные направления в игродейве?так то dl и родился на волне успеха di