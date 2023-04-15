В сеть слили около двух часов геймплея Dead Island 2 в хорошем качестве ©

Dead Island 2 выходит на PC и всех актуальных консолях кроме Switch уже 21 апреля, но у некоторых пользователей уже есть доступ к полной версии игры и они делятся с другими своим прохождением. Одним из таких счастливчиков стал автор канала DMCMaster, который выложил три ролика общей протяженностью около двух часов.

Видео записаны с разрешением 1080p, но при 60 кадрах в секунду. Скорее всего DMCMaster записывал геймплей на PS5, так как в роликах заметны обозначения геймпада консоли.

Видео вы найдете под спойлером

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