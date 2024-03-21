Второе сюжетное дополнение для Dead Island 2 выйдет в середине апреля

Второе сюжетное дополнение к Dead Island 2 — SoLA — выйдет на Xbox и PlayStation, а также в Epic Game Store — 17 апреля 2024 года. Погрузитесь в самое сердце SoLA, главного калифорнийского музыкального фестиваля, построенного на древних землях.
В пульсирующем сердце последнего рейва Лос-Анджелеса преследует психоделический ритм, который вызвал полный хаос, не оставив ничего, кроме гниющего кратера крови и злобного присутствия, преследующего тени. Что-то там есть, и оно все еще голодно.
Новое DLC будет содержать следующее:
- Новая история. Смертельный вирус проносится по Долине, превращая ее жителей в голодных зомби, когда извне зовет хтонический ритм: ритм Аутофага. Привлеченные на фестиваль загадочным предупреждающим сообщением, игроки должны исследовать руины SoLA и положить конец этой потусторонней угрозе.
- Новое место. Интуитивный, залитый кровью музыкальный фестиваль в самом сердце Лос-Анджелеса, отдающийся эхом под звуки The Beat, который грозит превратить живых в зомби, и потенциально может быть услышан повсюду.
- Новые враги. Включая Виппера, нового высшего врага, сведенного с ума от ненависти к себе Аутофагом. Их стремление к членовредительству превратило их в ужасающий кошмар с выпотрошенными кишками, позволяющими им нападать на расстоянии. И Клоттер, еще один новый ужасающий зомби высшего уровня, который может разложиться на отвратительную кучу крови, делая его невосприимчивым к повреждениям в этой форме, а затем преобразоваться в другое место, чтобы продолжить борьбу. Способны выпустить мощную струю гнилой крови из своего сердца.
- Новое легендарное оружие, такое как Потрошитель: смертоносное сочетание бейсбольной биты и циркулярной пилы в ударную машину расчленения. И пусковая установка для пил: тяжелое оружие, стреляющее вращающимися пилами; идеальное оружие для обезглавливания и расчленения на расстоянии.
Первое dlc кстати было го***ом.
Согласна поебе
В апреле как раз игра выйдет на ПК. Куплю как раз на релизе со скидкой и с DLC.