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Dead Island 2 21.04.2023
Экшен, От первого лица, Зомби , Открытый мир, Кооператив
8.2 1 985 оценок

Второе сюжетное дополнение для Dead Island 2 выйдет в середине апреля

monk70
Новости

Второе сюжетное дополнение к Dead Island 2 — SoLA — выйдет на Xbox и PlayStation, а также в Epic Game Store — 17 апреля 2024 года. Погрузитесь в самое сердце SoLA, главного калифорнийского музыкального фестиваля, построенного на древних землях.

В пульсирующем сердце последнего рейва Лос-Анджелеса преследует психоделический ритм, который вызвал полный хаос, не оставив ничего, кроме гниющего кратера крови и злобного присутствия, преследующего тени. Что-то там есть, и оно все еще голодно.

Новое DLC будет содержать следующее:

  • Новая история. Смертельный вирус проносится по Долине, превращая ее жителей в голодных зомби, когда извне зовет хтонический ритм: ритм Аутофага. Привлеченные на фестиваль загадочным предупреждающим сообщением, игроки должны исследовать руины SoLA и положить конец этой потусторонней угрозе.
  • Новое место. Интуитивный, залитый кровью музыкальный фестиваль в самом сердце Лос-Анджелеса, отдающийся эхом под звуки The Beat, который грозит превратить живых в зомби, и потенциально может быть услышан повсюду.
  • Новые враги. Включая Виппера, нового высшего врага, сведенного с ума от ненависти к себе Аутофагом. Их стремление к членовредительству превратило их в ужасающий кошмар с выпотрошенными кишками, позволяющими им нападать на расстоянии. И Клоттер, еще один новый ужасающий зомби высшего уровня, который может разложиться на отвратительную кучу крови, делая его невосприимчивым к повреждениям в этой форме, а затем преобразоваться в другое место, чтобы продолжить борьбу. Способны выпустить мощную струю гнилой крови из своего сердца.
  • Новое легендарное оружие, такое как Потрошитель: смертоносное сочетание бейсбольной биты и циркулярной пилы в ударную машину расчленения. И пусковая установка для пил: тяжелое оружие, стреляющее вращающимися пилами; идеальное оружие для обезглавливания и расчленения на расстоянии.
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
XDDRUS

Первое dlc кстати было го***ом.

1
Анна Кранцове

Согласна поебе

0
warp 37

В апреле как раз игра выйдет на ПК. Куплю как раз на релизе со скидкой и с DLC.

-1