Зомби-экшен Dead Island 2 с выходом в Steam может лишиться антипиратской защиты

Dead Island 2 отправилась на торренты еще летом 2023 года, сразу после того, как хакерше EMPRESS удалось успешно преодолеть защиту Denuvo. Несмотря на давний взлом игры, геймеры все еще ждут, когда из кровавого зомби-экшена будет официально удалена антипиратская защита. Это позволит многим улучшить производительность, а также получить доступ к сюжетным дополнениям. И похоже, это может произойти уже очень скоро, вместе с запуском Dead Island 2 в цифровом магазине Steam.

Разработчики из студии Dambuster и Deep Silver официально не сообщали о планах удалить технологию антипиратской защиты Denuvo. Впрочем, стоит отметить, что об этом создатели игр практически всегда умалчивают. На удаление защиты указывает сам возраст игры, которая впервые вышла на ПК и консолях в апреле 2023 года, а также информация со страницы в Steam.

Как правило, на платформе Steam заранее указывается наличие антипиратской защиты и отдельно отмечается технология Denuvo. В случае с Dead Island 2 на странице игры нет никаких упоминаний об этом, хотя до релиза игры там остается всего неделя. У зомби-экшена есть все шансы избавиться от спорной технологии защиты уже 22 апреля. Тогда же стоит ожидать сравнения производительности версий игры с Denuvo и без нее, которое наглядно покажет, насколько сильно она влияла на производительность.