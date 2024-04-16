на главную
об игре
Dead Island 2 21.04.2023
Экшен, От первого лица, Зомби , Открытый мир, Кооператив
8.2 2 012 оценок

Зомби-экшен Dead Island 2 с выходом в Steam может лишиться антипиратской защиты

Gutsz
Новости

Dead Island 2 отправилась на торренты еще летом 2023 года, сразу после того, как хакерше EMPRESS удалось успешно преодолеть защиту Denuvo. Несмотря на давний взлом игры, геймеры все еще ждут, когда из кровавого зомби-экшена будет официально удалена антипиратская защита. Это позволит многим улучшить производительность, а также получить доступ к сюжетным дополнениям. И похоже, это может произойти уже очень скоро, вместе с запуском Dead Island 2 в цифровом магазине Steam.

Разработчики из студии Dambuster и Deep Silver официально не сообщали о планах удалить технологию антипиратской защиты Denuvo. Впрочем, стоит отметить, что об этом создатели игр практически всегда умалчивают. На удаление защиты указывает сам возраст игры, которая впервые вышла на ПК и консолях в апреле 2023 года, а также информация со страницы в Steam.

Как правило, на платформе Steam заранее указывается наличие антипиратской защиты и отдельно отмечается технология Denuvo. В случае с Dead Island 2 на странице игры нет никаких упоминаний об этом, хотя до релиза игры там остается всего неделя. У зомби-экшена есть все шансы избавиться от спорной технологии защиты уже 22 апреля. Тогда же стоит ожидать сравнения производительности версий игры с Denuvo и без нее, которое наглядно покажет, насколько сильно она влияла на производительность.

20
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
BAZKIN

И правильно сделает

4
Сорью Аска Ленгли

Как же я затупил, купив эту игру на релизе в ЕГС...

4
m.a.r.r.a.d.e.r.

ее же на торрентах слили через неделю

0
Perseus_33

в это дерьмо даже бесплатно играть скучно, отвратительный геймдизайн, отвратительный открытый мир... польское дерьмо...

-9
Famiclone m.a.r.r.a.d.e.r.

Вышла в апреле а взломали в июле. Cколько по твоему дней в неделе?

2
PG Trash Famiclone

У него есть оправдание. Он сказал не "взломали", а "слили".

0
Oscilograf m.a.r.r.a.d.e.r.

а он купил.

теперь от досады волосы на ж"пе рвет.

0
Perseus_33

Тупой сюжет и зомбики, которые спавнятся бесконечно, когда просто отвернешься.

4
SubaruBrzDream
2
YuReI_138

Было бы неплохо

0
AlexVurhis

когда же ломанут SW Survival?(

0
Tiger Goose

А он много денег стоит?

0
Ольга Бузова

Не лишиться ,а избавится

0
Павел32ру

Ну во, глянем как эта игра ведет себя без денуво

0
Валентин 37

Пекадо

0
tvorog8088

Скоро озвучка за Джейкоба выйдет, можно будет пройти.

0
Ivan Nevaжno

Если конторка дерьмувы не предложит свои условия. В связи с тем что после удаления дерьмувы игра становится производительнее то они спецом могут предложить что нибудь что бы этого не произошло, они же усердно доказывают что дерьмува не влияет на производительность

-1
Oscilograf
Как правило, на платформе Steam заранее указывается наличие антипиратской защиты и отдельно отмечается технология Denuvo

"Смотрите, мы поели г"вна" как бы говорят нам разработчики

-1
Гемор

польский дешманский трэш, что первый, что второй

-2
Spidermanos

Он как бы без нее уже хрен знает сколько времени) кто хотел тот уже прошел весь сюжет

-2
Anton Vasiljev

а кто знает, на каких условиях распространяется denuvo? Разовая оплата? Абонентка а-ля подписка?

Просто интересно, в чём профит разрабам тратить свой ресурс на удаление хорошей защиты из своего продукта.

-5
sapphire_n

Есть единоразовая оплата, раньше стоила 5кк. Есть полугодовая оплата и годовая.

1
Bigozerki

Обычно берут на какой то срок ,например 2 года, а потом по истечении срока уже ежемесячная оплата идет, а если у игры уже околонулевая активность и она уже почти не продается , то какой смысл платить разрабам за защиту.

1
Anton Vasiljev sapphire_n

йеп. Спасибо!

0
Anton Vasiljev Bigozerki

спасибо. Теперь понятней. Вот у меня были подозрения, что ты платишь абонентку, а основной приток денег получаешь всё равно в первые полгода с релиза.

0
жифорсник

В ней плохой взлом, вылеты постоянно

-5
flocker stovver

так в нем же нет денуво

-11
Ivan Nevaжno

Как ты пришел к такому выводу?

0
Oscilograf Ivan Nevaжno

он сел перед монитором, открыл игру и спросил "тут есть денуво?" - тишина... Ну вот так он и решил, что там денуво нет.

3