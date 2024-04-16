Зомби-экшен Dead Island 2 с выходом в Steam может лишиться антипиратской защиты

Dead Island 2 отправилась на торренты еще летом 2023 года, сразу после того, как хакерше EMPRESS удалось успешно преодолеть защиту Denuvo. Несмотря на давний взлом игры, геймеры все еще ждут, когда из кровавого зомби-экшена будет официально удалена антипиратская защита. Это позволит многим улучшить производительность, а также получить доступ к сюжетным дополнениям. И похоже, это может произойти уже очень скоро, вместе с запуском Dead Island 2 в цифровом магазине Steam.
Разработчики из студии Dambuster и Deep Silver официально не сообщали о планах удалить технологию антипиратской защиты Denuvo. Впрочем, стоит отметить, что об этом создатели игр практически всегда умалчивают. На удаление защиты указывает сам возраст игры, которая впервые вышла на ПК и консолях в апреле 2023 года, а также информация со страницы в Steam.
Как правило, на платформе Steam заранее указывается наличие антипиратской защиты и отдельно отмечается технология Denuvo. В случае с Dead Island 2 на странице игры нет никаких упоминаний об этом, хотя до релиза игры там остается всего неделя. У зомби-экшена есть все шансы избавиться от спорной технологии защиты уже 22 апреля. Тогда же стоит ожидать сравнения производительности версий игры с Denuvo и без нее, которое наглядно покажет, насколько сильно она влияла на производительность.
И правильно сделает
Как же я затупил, купив эту игру на релизе в ЕГС...
ее же на торрентах слили через неделю
в это дерьмо даже бесплатно играть скучно, отвратительный геймдизайн, отвратительный открытый мир... польское дерьмо...
Вышла в апреле а взломали в июле. Cколько по твоему дней в неделе?
У него есть оправдание. Он сказал не "взломали", а "слили".
а он купил.
теперь от досады волосы на ж"пе рвет.
Тупой сюжет и зомбики, которые спавнятся бесконечно, когда просто отвернешься.
Было бы неплохо
когда же ломанут SW Survival?(
А он много денег стоит?
Не лишиться ,а избавится
Ну во, глянем как эта игра ведет себя без денуво
Пекадо
Скоро озвучка за Джейкоба выйдет, можно будет пройти.
Если конторка дерьмувы не предложит свои условия. В связи с тем что после удаления дерьмувы игра становится производительнее то они спецом могут предложить что нибудь что бы этого не произошло, они же усердно доказывают что дерьмува не влияет на производительность
"Смотрите, мы поели г"вна" как бы говорят нам разработчики
польский дешманский трэш, что первый, что второй
Он как бы без нее уже хрен знает сколько времени) кто хотел тот уже прошел весь сюжет
а кто знает, на каких условиях распространяется denuvo? Разовая оплата? Абонентка а-ля подписка?
Просто интересно, в чём профит разрабам тратить свой ресурс на удаление хорошей защиты из своего продукта.
Есть единоразовая оплата, раньше стоила 5кк. Есть полугодовая оплата и годовая.
Обычно берут на какой то срок ,например 2 года, а потом по истечении срока уже ежемесячная оплата идет, а если у игры уже околонулевая активность и она уже почти не продается , то какой смысл платить разрабам за защиту.
йеп. Спасибо!
спасибо. Теперь понятней. Вот у меня были подозрения, что ты платишь абонентку, а основной приток денег получаешь всё равно в первые полгода с релиза.
В ней плохой взлом, вылеты постоянно
так в нем же нет денуво
Как ты пришел к такому выводу?
он сел перед монитором, открыл игру и спросил "тут есть денуво?" - тишина... Ну вот так он и решил, что там денуво нет.