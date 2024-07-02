Dead Rising Deluxe Remaster выйдет 19 сентября полностью на русском языке

Capcom объявила, что Dead Rising Deluxe Remaster выйдет в цифровом формате для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam 19 сентября. Физическая версия выйдет в ноябре.
Всеми любимый фотожурналист, охотящийся на зомби, Фрэнк Уэст, снова в деле с прекрасно переработанной Dead Rising Deluxe Remaster. Возрожденная с нуля с помощью RE ENGINE от Capcom, Dead Rising Deluxe Remaster — это окончательный ремастер классической Dead Rising 2006 года, которая представила свежий взгляд на жанр зомби с невероятным действием, экстремальными боями, ордами оружия, сумасшедшими костюмами и комедийным, но захватывающим сюжетом.
Основные особенности
- Улучшенная графика — испытайте на себе орды зомби в торговом центре Willamette Parkview, как никогда раньше, в разрешении до 4K с частотой 60 кадров в секунду.
- Обновленные модели персонажей — Dead Rising Deluxe Remaster представляет новые, высококачественные модели персонажей для Фрэнка Уэста, неуравновешенных психопатов, NPC, таких как Брэд, Джесси, Изабелла и Мадонна, выживших после вспышки, и, по-видимому, бесконечные волны зомби.
- Впервые Dead Rising Deluxe Remaster полностью озвучен для всех персонажей на девяти разных языках, включая английский, латиноамериканский испанский, бразильский португальский, японский, французский, итальянский, немецкий, кастильский испанский и русский. В игре также будут субтитры на 14 языках, включая вышеупомянутые девять, а также корейский, традиционный китайский, упрощенный китайский, польский и арабский.
- Улучшения качества жизни – в игру добавлены многочисленные корректировки и востребованные функции, такие как:
- Фрэнк Уэст теперь может двигаться во время прицеливания.
- Игроки могут настраивать снимки с помощью фильтров.
- Dead Rising Deluxe Remaster теперь имеет функцию автоматического сохранения.
- Все взаимодействия с NPC и выжившими теперь полностью озвучены.
- Новые и улучшенные модели поведения NPC.
- Эффекты освещения и тени в реальном времени.
- Более интуитивно понятное и удобное управление.
- Новый тонко настроенный пользовательский интерфейс.
Отлично
это мы берём, надеюсь с вонючим таймером тоже что то сделали
Сейчас бы жаловаться на главную фишку серии.
лучшая часть третья, и там таймер вообще не напрягает, потому что делали канадцы, а не тупые япошки, иди гуляй, фишка
Вместо resident 9 ребилд dead rising но хоть так