Открыт прием предварительных заказов на фигурку Айзека Кларка из Dead Space

Компания GoodSmile объявила о начале приема предварительных заказов на официальную фигурку Айзека Кларка, главного героя Dead Space. Сама фигурка относится к линейке figma, состоящей исключительно из подвижных фигурок. Помимо стандартного образа, фанаты, купившие эту фигурку, получат несколько дополнительных деталей, включая плазменный резак Айзека и RIG для более выразительного позирования.

Вы можете оформить предварительный заказ на фигурку Айзека Кларка из Dead Space в интернет-магазине GoodSmile в США по цене 85,99 доллара до запланированного релиза во втором квартале 2025 года.

Ремейк Dead Space был разработан на игровом движке Frostbite и рекламировалась как верная оригиналу игра с улучшенным звуком, визуальным оформлением и геймплеем. Кроме того, постоянно подчеркивалась значительная степень погружения в игру, а также большое количество деталей.

В процессе игры игроки берут на себя роль Айзека Кларка, инженера, отправленного на ремонт корабля USG Ishimura. Однако, прибыв на место, он обнаруживает, что экипаж корабля уничтожен и заражен инопланетной угрозой. Кроме того, на борту пропала и напарница Айзека, Николь, что заставляет его отправиться на поиски ответов, используя все возможные средства для выживания.

Dead Space Remake выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.