Electronic Arts может намекать на ремейк космического хоррора Dead Space 2

Компания Electronic Arts в 2023 году удивила многих геймеров, выпустив в начале года действительно качественный ремейк культового хоррора Dead Space. В отличие от большинства собственных проектов, издатель дал разработчикам полную творческую свободу, и в итоге у них получилось правильное переосмысление космического ужаса, который понравился критикам, простым игрокам и даже преданным фанатам серии. Теперь многие с нетерпением ждут продолжения в виде ремейка знаменитой Dead Space 2, и похоже, что в EA собираются удовлетворить потребности геймеров.
Внимательные пользователи обратили внимание на ряд небольших изменений во внутренностях официального сайта Dead Space. На первый взгляд в нем нет ничего примечательного, но в коде сайта были обнаружены странные ссылки, ведущие никуда, и упоминание новых изображений, которых также пока нет. Одновременно с этим обновился магазин товаров по игре, где внезапно продвигается ремейк Dead Space, но для этого используются улучшенные изображения Dead Space 2.
Игроки в социальных сетях не хотят верить в обычное совпадение или ошибку. По мнению пользователей, вся эта активность вокруг франшизы Dead Space - хороший признак того, что в Electronic Arts не собираются забрасывать франшизу, как уже сделали это в прошлом. Если теории фанатов будут верны, компания действительно намекает на ремейк Dead Space 2, а значит, его анонс вполне может состояться уже летом этого года.
ещё бы дантес инферно от этих разрабов
И продолжение в лимбе и рае
Очень жду! Ремейк первого Dead Spece приятно впечатлил! Сделано с любовью и вниманием к деталям
первую часть ремейка с удовольствием прошел, графений шикарный
ждём, первый ремейк купил на старте на бокс и закомплитил
Вот это мы ждём, одна из лучших игр
Ну лишь бы франшизу не бросили и довели до грандиозного финала весь сюжет. А то бросили всё после DLC к DS3. Хоть ремейк дал жару и подогрел интерес к франшизе
Больше хочется чего то нового в этой вселенной пусть даже ребут будет
Новый статтеродром подвезут.
вообще не понимаю людей которые игру хвалят, она была бы на высоте если бы не дикие статеры, я сам лично помешан на первых двух частях, но эти статеры не позволяют игрой насладится
Консольщики, все просто, ну или терпилоиды с ведрами вместо компов.
Они бы первый ремейк дочинили нормально. ЕА слишком быстро бросает поддержку одиночных игр.