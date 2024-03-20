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Dead Space 2 25.01.2011
Экшен, Ужасы, От третьего лица, Космос
9.2 4 089 оценок

Electronic Arts может намекать на ремейк космического хоррора Dead Space 2

Gutsz
Новости

Компания Electronic Arts в 2023 году удивила многих геймеров, выпустив в начале года действительно качественный ремейк культового хоррора Dead Space. В отличие от большинства собственных проектов, издатель дал разработчикам полную творческую свободу, и в итоге у них получилось правильное переосмысление космического ужаса, который понравился критикам, простым игрокам и даже преданным фанатам серии. Теперь многие с нетерпением ждут продолжения в виде ремейка знаменитой Dead Space 2, и похоже, что в EA собираются удовлетворить потребности геймеров.

Внимательные пользователи обратили внимание на ряд небольших изменений во внутренностях официального сайта Dead Space. На первый взгляд в нем нет ничего примечательного, но в коде сайта были обнаружены странные ссылки, ведущие никуда, и упоминание новых изображений, которых также пока нет. Одновременно с этим обновился магазин товаров по игре, где внезапно продвигается ремейк Dead Space, но для этого используются улучшенные изображения Dead Space 2.

Игроки в социальных сетях не хотят верить в обычное совпадение или ошибку. По мнению пользователей, вся эта активность вокруг франшизы Dead Space - хороший признак того, что в Electronic Arts не собираются забрасывать франшизу, как уже сделали это в прошлом. Если теории фанатов будут верны, компания действительно намекает на ремейк Dead Space 2, а значит, его анонс вполне может состояться уже летом этого года.

15
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Rorschach93

ещё бы дантес инферно от этих разрабов

3
The Ryan

И продолжение в лимбе и рае

1
Pimba

Очень жду! Ремейк первого Dead Spece приятно впечатлил! Сделано с любовью и вниманием к деталям

2
211186

первую часть ремейка с удовольствием прошел, графений шикарный

2
Юрий Пенкин

ждём, первый ремейк купил на старте на бокс и закомплитил

1
Gelyr

Вот это мы ждём, одна из лучших игр

1
Caster1882

Ну лишь бы франшизу не бросили и довели до грандиозного финала весь сюжет. А то бросили всё после DLC к DS3. Хоть ремейк дал жару и подогрел интерес к франшизе

0
Kamishini1993

Больше хочется чего то нового в этой вселенной пусть даже ребут будет

0
GraF68ru

Новый статтеродром подвезут.

-1
Ray Liotta

вообще не понимаю людей которые игру хвалят, она была бы на высоте если бы не дикие статеры, я сам лично помешан на первых двух частях, но эти статеры не позволяют игрой насладится

0
GraF68ru Ray Liotta

Консольщики, все просто, ну или терпилоиды с ведрами вместо компов.

-1
bysaturn

Они бы первый ремейк дочинили нормально. ЕА слишком быстро бросает поддержку одиночных игр.

-2