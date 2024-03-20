Electronic Arts может намекать на ремейк космического хоррора Dead Space 2

Компания Electronic Arts в 2023 году удивила многих геймеров, выпустив в начале года действительно качественный ремейк культового хоррора Dead Space. В отличие от большинства собственных проектов, издатель дал разработчикам полную творческую свободу, и в итоге у них получилось правильное переосмысление космического ужаса, который понравился критикам, простым игрокам и даже преданным фанатам серии. Теперь многие с нетерпением ждут продолжения в виде ремейка знаменитой Dead Space 2, и похоже, что в EA собираются удовлетворить потребности геймеров.

Внимательные пользователи обратили внимание на ряд небольших изменений во внутренностях официального сайта Dead Space. На первый взгляд в нем нет ничего примечательного, но в коде сайта были обнаружены странные ссылки, ведущие никуда, и упоминание новых изображений, которых также пока нет. Одновременно с этим обновился магазин товаров по игре, где внезапно продвигается ремейк Dead Space, но для этого используются улучшенные изображения Dead Space 2.

Игроки в социальных сетях не хотят верить в обычное совпадение или ошибку. По мнению пользователей, вся эта активность вокруг франшизы Dead Space - хороший признак того, что в Electronic Arts не собираются забрасывать франшизу, как уже сделали это в прошлом. Если теории фанатов будут верны, компания действительно намекает на ремейк Dead Space 2, а значит, его анонс вполне может состояться уже летом этого года.