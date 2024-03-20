Спустя 13 лет в Dead Space 2 обнаружен способ получения дополнительного лута, и даже один из разработчиков не знал о нем

Игроки Dead Space 2 открыли для себя малоизвестный трюк, позволяющий получить тонну дополнительного лута, и даже один из разработчиков игры до сих пор не знал о нем.



Конечно, Dead Space 2 - это настоящая игра в жанре survival horror, и такие ресурсы, как кредиты, которые можно использовать для покупки снаряжения и улучшения оружия, а также заряды для стазиса, позволяющего замедлять врагов, очень ценны. Поэтому удивительно и досадно только сейчас узнать о совершенно новом способе быстро и легко получить оба этих ресурса.



На сабреддите Dead Space появился пост, в котором игрок стреляет в банкомат, пока тот не получит видимые повреждения и не выдаст 10 000 кредитов. Выглядя несколько озадаченным, игрок быстро находит близлежащий медицинский пункт и стреляет в его сторону, получая в итоге стазис-пак.

13 лет, а я только сейчас понял, что можно уничтожать банкоматы и получать кредиты, а также медицинские станции и получать стазис.

Комментаторы почти все удивляются, впервые открыв для себя этот метод. Даже один из разработчиков игры, который в то время был директором по визуальным эффектам Visceral Games, не знал об этом трюке. "Ха! Я работал над Dead Space в качестве художника по визуальным эффектам и даже не подозревал, что такое бывает. Черт возьми!"