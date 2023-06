Симулятор ловли крабов по знаменитому шоу Discovery Deadliest Catch: The Game скоро будет доступен на Xbox и Switch ©

28 июня Deadliest Catch: The Game станет доступна на Nintendo Switch, а также на Xbox One и Xbox Series X|S. Deadliest Catch: The Game, основанная на популярном шоу канала Discovery, представляет собой симулятор ловли камчатского краба, действие которого происходит в Беринговом море. Ранее игра была опубликована на ПК, а в ближайшие несколько месяцев она также будет доступна на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Разработанная польской студией Ultimate Games, игра была впервые выпущена на ПК в апреле 2020 года после того, как находилась в раннем доступе.

Deadliest Catch: The Game — это реалистичный симулятор, разработанный в сотрудничестве с Discovery Channel. Он позволяет игрокам ловить камчатского краба в Беринговом море, управляя специальным судном (так называемым краболовным судном). Игра выделяется вниманием к деталям, а сам игровой процесс представляет собой оптимальный баланс реализма и доступности.

Разработчики симулятора, помимо прочих опций, подготовили продвинутые методы ловли камчатского краба. Игрокам также необходимо тщательно подготовиться к круизу и выдерживать правильный курс. Геймплей Deadliest Catch: The Game разнообразен системами реалистичной физики воды, изменяющимися динамическими изменениями погодных условий и расширенными возможностями улучшения вашего корабля.