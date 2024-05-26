Неанонсированный шутер Valve под названием Deadlock засветился в Steam

Пользователи форума Reddit обратили внимание на появление в базе данных Steam страницы неанонсированной игры Valve под названием Deadlock. Если судить по предыдущей утекшей информации, то нас ждёт командный PvP-шутер.

Несмотря на отсутствие официальных анонсов, страница Deadlock в Steam свидетельствует о том, что в настоящее время проводится закрытое альфа-тестирование игры. На момент написания данной новости в игре было зафиксировано 302 одновременных игрока, а за последние 24 часа максимальный онлайн достиг 722 человек.

Регулярные обновления Deadlock, отслеживаемые через историю патчей на странице игры в Steam, указывают на то, что разработка и тестирование проекта идут полным ходом.

Компания Valve пока никак не прокомментировала информацию о Deadlock.