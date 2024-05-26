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Deadlock TBA
Экшен, Мультиплеер, Шутер, MOBA, От третьего лица
4.6 14 оценок

Неанонсированный шутер Valve под названием Deadlock засветился в Steam

Lunersun
Новости

Пользователи форума Reddit обратили внимание на появление в базе данных Steam страницы неанонсированной игры Valve под названием Deadlock. Если судить по предыдущей утекшей информации, то нас ждёт командный PvP-шутер.

Несмотря на отсутствие официальных анонсов, страница Deadlock в Steam свидетельствует о том, что в настоящее время проводится закрытое альфа-тестирование игры. На момент написания данной новости в игре было зафиксировано 302 одновременных игрока, а за последние 24 часа максимальный онлайн достиг 722 человек.

Регулярные обновления Deadlock, отслеживаемые через историю патчей на странице игры в Steam, указывают на то, что разработка и тестирование проекта идут полным ходом.

Компания Valve пока никак не прокомментировала информацию о Deadlock.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
rmplaton

Десятилетиями их просят сделать одну единственную ОДИНОЧНУЮ игру, и в ответ игнор.

Зато как замутить очередную сетевую помойку с лутбоксами и прочим *вном, которую никто не просил - то нате, пожалуйста, кушайте, не обляпайтесь...

2
Аристов--Черный

Им CS мало что ли?

0
illero

Не стрельнет. Слишком много однотипных таких игр

0