Том Хендерсон поделился информацией о предстоящей игре Valve под названием Deadlock

В последнее время в игровой индустрии ходило множество слухов о том, что студия Valve, подарившая миру культовые серии Half-Life, Portal и Dota 2, работает над новым многопользовательским шутером. И вот, известный игровой журналист Том Хендерсон не только подтвердил эту информацию, но и поделился первыми деталями об игре, получившей название Deadlock.

По словам Хендерсона, на данный момент Deadlock находится на стадии закрытого альфа-тестирования. Сами разработчики из Valve характеризуют текущую версию как «раннюю сборку, наполненную экспериментальными геймплейными механиками и временными ассетами». Это даёт понять, что игра ещё далека от финального релиза и наверняка претерпит множество изменений и доработок.

Ключевой особенностью Deadlock является его ориентированность на командное взаимодействие. Матчи проходят в формате "6 на 6", где игрокам предстоит выбрать одного из 19 уникальных героев, каждый со своим набором способностей и специализацией. Здесь можно встретить типичные для MOBA-игр архетипы персонажей: стрелков, лекарей, танков, убийц и так далее. Подобный подход явно призван привлечь внимание фанатов Dota 2 и других подобных игр.

Те счастливчики, которым уже довелось опробовать Deadlock, отмечают его сходство с Dota 2 в плане игрового процесса и основных механик. Как и в Dota 2, в новом творении Valve игрокам предстоит зарабатывать особую внутриигровую валюту — души, убивая вражеских героев и специальных существ, называемых крипами. Эти души можно тратить на приобретение различных предметов, усиливающих боевые характеристики персонажа.

Впрочем, в Deadlock есть и свои уникальные фишки. Например, при уничтожении врагов из них вылетают души, которые постепенно уплывают вверх. Чтобы собрать больше ценной валюты, необходимо вовремя поразить эти души метким выстрелом. Сами крипы появляются в случайных точках карты, а в её центре расположен главный босс.

Ещё одной любопытной механикой являются урны духа — специальные предметы, которые можно разместить в центральной части карты. Они повышают количество душ, получаемых союзниками при убийстве врагов. Но у этой медали есть и обратная сторона — носитель урны становится видимым для всех игроков на миникарте, что делает его крайне заманчивой мишенью для оппонентов.

Конечно, главный вопрос, который волнует всех поклонников Valve — это дата выхода Deadlock. Увы, на данный момент никакой конкретики нет. Учитывая ранний статус разработки и традиционную неторопливость Valve, Том Хендерсон считает, что релиза раньше 2025 года ждать не стоит. Очевидно, что команде предстоит ещё очень много работы по шлифовке игрового процесса, балансировке героев и созданию контента.

До этого подробностями об игре делился инсайдер Gabe Follower.