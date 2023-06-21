Авторы Deadside выпустили обещанное обновление с рыбалкой и другими нововведениями ©

В недавних выпусках дневников разработчиков и дорожной карте было упомянуто, что вскоре игроков шутера Deadside ждет немало любопытных нововведений. Как вы уже поняли, обещание свое они сдержали. Прямо сейчас на всех серверах стало доступно обновление под номером 0.6.0 вместе с новым видом наводного транспорта, рыбалкой и так далее.

Теперь вы можете управлять самыми настоящими надувными лодками. По словам авторов, они более маневренные, издают меньше шума, а также такой транспорт проще спрятать. При всем при этом они имеют меньшую прочность, а максимальная вместимость всего до двух игроков. Исходя из упомянутой информации, можно сделать вывод, что данный транспорт лучше подойдет для одиночных игроков и будет не очень удобен для больших кланов.

Обещанная рыбалка также стала доступна. Берите надувную лодку, отправляйтесь в середину водоема и ищите свой улов. Если нет лодки, то можно встать где-нибудь на пирсе, ведь наверняка рыба водится не только на больших глубинах.

Новое оружие и дымовые гранаты тоже были добавлены. Теперь на просторах мира Deadside вы сможете добыть смертоносный пистолет-пулемет PP-3000, а также тактические дымовые гранаты, которые дадут серьезное тактическое преимущество во время перестрелок с другими игроками.