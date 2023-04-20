Водный транспорт, новые территории и другое в масштабном обновлении Deadside ©

Из-за множества различных причин создатели экшен-шутера с элементами выживания Deadside долгое время откладывали один из самых ожидаемых обновлений. Игроки наконец-таки могут порадоваться, ведь в игру добавили долгожданный водный транспорт, новые территории и другие механики.

Теперь выжившие могут находить быстрые лодки по всей территории мира. Чаще всего их можно встретить на различных побережьях, а запас топлива и состояние техники может отличаться. В остальном это отличный способ для преодоления больших дистанций за короткое время.

Вместе с транспортом в Deadside была увеличена и территория для исследования. Добавлены острова, находящиеся на северо-востоке и северо-западе. В первом случае добраться до новых зон можно при помощи моста. На этих островах вы найдете военные базы со складами и полезным лутом. На северо-восточный же остров можно попасть лишь по воде (тут и пригодятся лодки). Интересно то, что на данной территории можно отстраивать базы.

Еще одной любопытной механикой стали источники для сбора воды. По всему миру Deadside теперь можно найти колодцы и колонки, содержимым из которых можно наполнять пластиковые бутылки.