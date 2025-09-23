Death Stranding выходит на новые горизонты: анонсирован анимационный фильм Mosquito

Kojima Productions официально представила новый проект — анимационный фильм Death Stranding Mosquito (рабочее название), над которым работает студия ABC Animation Studio. Вышедший первый тизер-трейлер сразу вызвал интерес у поклонников вселенной Хидео Кодзимы.

Продюсером фильма выступает сам Кодзима, режиссёром назначен Хироши Миямото, а сценарий написал Аарон Гузиковски. В центре истории окажется новый персонаж, не связанный напрямую с главным героем игры, Сэмом Портером Бриджесом. Это открывает простор для свежих идей и расширения мифологии Death Stranding, сохраняя дух загадочного и философского повествования, которым славится серия.

Подробностей о сюжете пока нет, но первый взгляд на проект показывает: Mosquito станет новым экспериментом Кодзимы по переносу уникального игрового мира на другие медиаформаты.