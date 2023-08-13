Обратите внимание на эту забавную хэви-метал ролевую игру Deathbulge: Battle of the Bands ©

Готовы ли вы к нездоровым музыкальным войнам и выбиванию дверей? Если ваш ответ "да", то предлагаю вашему вниманию Deathbulge: Battle of the Bands - музыкальная хэви-металлическая ролевая игра, которая одновременно смешна и причудлива. Это в духе таких рпг, как Costume Quest - игра, в которой вы будете выбивать все двери в игре, потому что никто не знает, как открыть дверь в этом мире.



Сюжет вращается вокруг жестокой битвы групп, в которой титулованный Deathbulge будет сражаться с другими в музыкальных битвах до смерти. Вы создаете свою группу из 9 музыкально-тематических классов и сражаетесь не только с другими группами, но и со странными монстрами вроде чувака в ледерхозене с рогом на голове или утконоса на скейтборде.



Игра основана на веб-комиксе Deathbulge, отличающемся довольно "дурацким" и грубым юмором. Это очень веселая ролевая игра, но не только смеха для. В ней есть боевая система, позволяющая выстраивать бары в музыкальном стиле для получения эффектов, то есть выстраивать баффы и дебаффы на своих и вражеских "барах" и использовать способности, основанные на таких идеях, как биты и ноты. Кроме того, вы можете пришивать заплатки к куртке в качестве апгрейдов.

Игра вышла в начале этой недели, и вы можете найти ее в Steam за 603 рублей, распродажа с 15% скидкой продлится еще около 46 часов.