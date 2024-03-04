В Deathgarden: Bloodharvest можно снова играть!

Благодаря разработчику из Австрии (упоминать его никнейм не буду). Мы снова можем играть в эту игру. Он проделал невероятную работу сделав серверную часть для этой игры. А так же реализовал сетевую модель p2p. Это значит, что соединение между игроками напрямую, без серверов. Я пообщался с ним и выяснил, что проект он бросать не собирается. Сейчас есть еще некоторые недоработки, но в ближайшее время он все исправит. В целом, уже можно участвовать в матчах. Я сам лично проверил и убедился, что можно играть.

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