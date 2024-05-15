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Бессмертный. Сказки Старой Руси 2024 г.
Пошаговая, Карточная, Фэнтези
7.2 82 оценки

Игра Бессмертный. Сказки Старой Руси обзавелась страницей в Steam

Talendor3
Новости

1C Game Studios объявили, что карточный рогалик Бессмертный. Сказки Старой Руси скоро стартует в раннем доступе. В данный момент у игры появилась страница в Steam и ее можно добавить в желаемое.

В Сказках Старой Руси игрокам предстоит отправиться в путешествие по миру Белосветья, чтобы остановить Кощея. Для игры будут доступно несколько героев с разными способностями например: Варвара перемещает противников, а Василиса Премудрая призывает помощниц.

В первой версии раннего доступа будет доступна одна героиня(Варвара), около 40 монстов и 8 боссов. Затем, в течение первых месяцев после выхода в раннем доступе выпустят обновление с новой героиней Василисой Премудрой. В полной версии игры запланировано много контента: герои, враги, карты, диковинки, а также Пути Героя, по завершении которых откроется финальный босс — Кощей.

Релиз игры планируется в этом году.

7
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
WittyOrvilleton

За наличие стима уже можно плюс один в карму заносить. Не то, что у Смуты со своим убогим вк плеем.

2
Микола Ларионов

Ну, выглядит интересно, а то, что выходит в Стиме, хорошо.

0
SOLUS5678

Выйдет полностью тогда оценю. А пока нашим игроделам доверия нет.

-1