Российские разработчики представили геймплей и главных героинь карточной игры "Бессмертный. Сказки Старой Руси"

Первая игра, основанная на вселенной "Сказок Старой Руси" Романа Папсуева, была названа "Бессмертный. Сказки Старой Руси". В честь анонса 1С Game Studio опубликовала тизер, в котором представлены главные героини игры.

Персонажи игры включают в себя Василису Премудрую, могущественную стихийную волшебницу, которая в бою призывает мамок-нянек для помощи, и Варвару-Красу, ловкую и хитрую искательницу сокровищ, владеющую топориком и зачарованной косой.

Вслед за тизером было представлено первое видео из серии "Знакомство с игрой", в котором авторы раскроют подробности о своем карточном рогалике. Всего планируется выпустить семь видео, в которых разработчики расскажут о геймплее, мире игры, персонажах и процессе создания проекта.

Первое видео посвящено картам и управлению колодой. Зрители смогут ознакомиться с особенностями геймплея, увидеть способности героинь и оценить возможные стратегии игры. Этот ролик дает представление о том, как игроки будут взаимодействовать с картами в процессе игры.

"Бессмертный. Сказки Старой Руси" представляет собой карточный рогалик, в котором игрокам предстоит собрать колоду, чтобы одолеть Кощея Бессмертного и победить зло. Релиз игры запланирован на 2024 год.