Российские разработчики представили геймплей и главных героинь карточной игры "Бессмертный. Сказки Старой Руси"

Первая игра, основанная на вселенной "Сказок Старой Руси" Романа Папсуева, была названа "Бессмертный. Сказки Старой Руси". В честь анонса 1С Game Studio опубликовала тизер, в котором представлены главные героини игры.
Персонажи игры включают в себя Василису Премудрую, могущественную стихийную волшебницу, которая в бою призывает мамок-нянек для помощи, и Варвару-Красу, ловкую и хитрую искательницу сокровищ, владеющую топориком и зачарованной косой.
Вслед за тизером было представлено первое видео из серии "Знакомство с игрой", в котором авторы раскроют подробности о своем карточном рогалике. Всего планируется выпустить семь видео, в которых разработчики расскажут о геймплее, мире игры, персонажах и процессе создания проекта.
Первое видео посвящено картам и управлению колодой. Зрители смогут ознакомиться с особенностями геймплея, увидеть способности героинь и оценить возможные стратегии игры. Этот ролик дает представление о том, как игроки будут взаимодействовать с картами в процессе игры.
"Бессмертный. Сказки Старой Руси" представляет собой карточный рогалик, в котором игрокам предстоит собрать колоду, чтобы одолеть Кощея Бессмертного и победить зло. Релиз игры запланирован на 2024 год.
Выглядит довольно симпатично в своем жанре.
игра и так на европу ориентирована
Чем то на игру " Чёрная книга " напоминает. Прикольно получилось.
Не-а, Чёрная Книга этой игре фору даёт, плюс там система карточная посложнее будет. Особенно если вспомнить задания, где нужно карты в определённом порядке заюзать. Я уж молчу про то, как лопухнулся с картами перед финальной сюжетной битвой. В общем, оказалось, что чтобы победить финального босса, мне нужны были карты из Светлой Колоды, а я делал упор на карты Чёрной Колоды с разными дебаффами, в итоге, конечно же, пройти бой не мог. А ближайшее сохранение было уже не помню хрен знает где и мне тупо начинать игру заново было лень. Однако сам сюжет в игре и геймплей - моё почтение. Тут же, судя по видео, геймплей более простренький, хотя, мне больше как геймеру - сюжет интересен.
Неплохой кстати маркетинговый трюк. На фоне провала Смуты можно нехило так выстроить рекламную компанию своей российской игры, мол смотрите, вот те опростофилились, зато вот у нашей игры всё будет чики-брики, только поспевайте добавлять в виш-листы.))
"Первая игра, основанная на вселенной "Сказок Старой Руси" Романа Папсуева, была названа "Бессмертный. Сказки Старой Руси"."
Пошаговая, карточная, люблю я такие игры, тем более эта игра, наша, и базируется на нашей мифологии, что само по себе дюже приятно. Выйдет, обязательно посмотрю, а там и понятно будет, стоит ли она покупки.
А помните игра такая была «Смута»
Смутно припоминается
завезите разрабам немного здравого смысла...и туалетной бумаги