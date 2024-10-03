Стратегическая ролевая игра-рогалик DeathTower взяла курс на PS5 и Switch

DeathTower, изометрическая ролевая игра в жанре roguelike с 2,5D перспективой от студии Headbang Club, также выйдет на PlayStation 5 и Switch вместе с ранее анонсированной версией для PC (Steam), объявил разработчик. При этом на PC уже доступна демоверсия.

В DeathTower игроку отводится роль Икара, который оказывается втянутым в тайны построенной тысячи лет назад башни Мегарион, которая хранит бесчисленные секреты, в том числе связанные с истинными хозяевами этого механического монстра. Когда Икар отправляется в это приключение, чтобы подняться на башню, его сопровождает Фи, таинственный блуждающий µбот, созданный в ходе автономных операций Мегариона. Вместе они столкнутся с биологическими паразитами, обученными солдатами и дегенерирующими µботами в своем стремлении раскрыть правду о башне.