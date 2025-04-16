Хоррор-шутер Decadent получил атмосферный геймплейный тизер

Хоррор-шутер Decadent, вдохновлённый произведениями Говарда Лавкрафта, получил короткий, но атмосферный геймплейный тизер. В центре истории — Джон Лорн, бывший участник Первой мировой и член королевского географического общества. После войны он увлёкся оккультизмом и стал носителем загадочного паразита.

По сюжету Лорн отправляется в Арктику на поиски пропавшей экспедиции. Там ему предстоит столкнуться с древними ужасами и безумием, напоминающим "Хребты безумия". В тизере показаны мрачные локации: ледяные скалы, кладбище кораблей, пещеры и деревни. Также можно увидеть монстра, который атакует героя, оружие — револьверы, винтовку — и странный шприц с зелёной жидкостью.

Разработка проекта идёт по плану, а уже 6 мая разработчики обещают раскрыть ключевые механики. Выход Decadent ожидается в этом году на PC, PS5 и Xbox Series.