Разработчики Deep Rock Galactic поделились подробностями 5-го сезона

Следующее крупное обновление для мощной кооперативной игры Deep Rock Galactic выпустит массу новых вещей для шахтеров. В пятом сезоне под названием Drilling Deeper гномы отправляются на ранее неизвестные глубины. Новый тип миссии под названием Deep Scan ставит перед вами задачу вернуть драгоценные семена Mokite с помощью Drillevator, на котором вы, образно говоря, будете ездить на нижний этаж.

Вы также сможете принять участие в совершенно новом событии, посвященном основным камням. Руководство хочет их, поэтому вам придется их схватить, но когда вы это сделаете, появится новый враг Corespawn Crawler. Сразитесь с ним, и вы сможете забрать свою награду — но только если сможете его одолеть. К битве также присоединяются еще три врага: Glyphid Stalker, Vartok Scalebramble и Barrage Infector, все они стремятся превратить вашу жизнь под поверхностью в настоящий ад. Вы сможете вооружиться 12 новыми бустерами, по одному для каждого основного оружия.

Это расширение вашего арсенала компенсируется новым уровнем сложности, который позволит вам максимально использовать возможности вашей команды. Четыре новых регулируемых параметра также появятся для этой настройки, так что вы можете сделать то, что и так невероятно сложно, еще сложнее.

В дополнение ко всему этому будут новые цели, аномалии, предупреждения, покрасочные работы, танцевальные движения и многое другое. Drilling Deeper выйдет на Deep Rock Galactic для ПК в четверг 13 июня.