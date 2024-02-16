Deep Rock Galactic Survivor неплохо стартовала в Steam: более 30 тыс. одновременных игроков и 82% положительных отзывов

Несмотря на то, что автоматический шутер Deep Rock Galactic: Survivor был выпущен довольно тихо, ему удалось за несколько часов привлечь в Steam более 30 000 игроков одновременно. Данные SteamDB показывают устойчивый рост с момента запуска, который, вероятно, сохранится на протяжении всех выходных.

Тот факт, что в настоящее время она занимает лишь десятое место в мировом рейтинге игр с самым высоким доходом на платформе, не вводит в заблуждение, поскольку Deep Rock Galactic: Survivor продается по очень низкой цене (на данный момент 8,99 евро). Учтите, что Steam оценивает доходы, а не проданные копии.

Кроме того, на игру уже написано более 3500 пользовательских обзоров, 82% которых являются положительными.

Чем обусловлен этот успех? Прежде всего жанром: это отличный клон Vampire Survivors. А также сообществу Deep Rock Galactic, сплоченному и увлеченному вселенной, созданной Ghost Ship Games.